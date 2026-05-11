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Taís Araujo desabafa sobre mudanças em ‘Vale Tudo’ e admite frustração com reta final da novela: ‘Esquisitíssimo’

Atriz revelou que se incomodou com alterações na trajetória de Raquel e disse não ter gostado do novo rumo da trama.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2026 às 23:51

Taís Araujo revelou frustração com mudanças na reta final de “Vale Tudo” Crédito: Reprodução

A atriz Taís Araujo falou abertamente sobre a insatisfação com os rumos tomados pelo remake de Vale Tudo, novela escrita por Manuela Dias. Intérprete da protagonista Raquel, a artista contou que ficou frustrada com as mudanças feitas na reta final da história e admitiu que não esperava alterações tão profundas na trama central.

Durante participação no programa Sem Censura, exibido nesta segunda-feira (11), Taís explicou que foi surpreendida pelas transformações no desenvolvimento da personagem. “Fui convidada para fazer uma personagem que sabia a história dela. De repente, me apresentaram outra e achei esquisitíssimo aquilo, mas entendi porque novela é uma obra aberta. Só não sabia que o remake também era aberto. Isso eu não sabia”, declarou.

Nos capítulos finais da novela, Raquel perdeu espaço na narrativa e chegou a ficar fora de alguns episódios, o que gerou repercussão entre os telespectadores nas redes sociais.

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
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Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube

Segundo Taís, ela já esperava atualizações naturais em relação à versão original da novela, exibida há cerca de 40 anos, mas não imaginava mudanças tão intensas na essência da história.“A espinha dorsal eu não esperava. Em Romeu e Julieta, tem que morrer os dois. Não tem como um ficar vivo”, comparou.

A atriz também desabafou sobre o impacto emocional das alterações na novela e afirmou que precisou lidar com sentimentos de tristeza e frustração durante o processo.“Isso, para mim, bateu em um lugar muito duro. Muito difícil. Mas entendi que são escolhas que foram feitas. Por mais que fique triste, chateada e frustrada, isso é o meu ofício”, afirmou.

Apesar do desconforto, Taís contou que decidiu seguir comprometida com o trabalho até o fim da produção.“Depois que fiquei chateada, entendi que iria continuar entregando o melhor possível até o final”, disse.

Taís Araujo

Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
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Taís Araujo por Reprodução/Instagram
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Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araújo rejeitou o 'morango do amor' por Reprodução
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
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Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Instagram
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Taís Araujo por Reprodução/Instagram

A atriz destacou ainda que o empenho da equipe e o respeito pela profissão foram fundamentais para que ela não se desanimasse com o projeto.“Não vou ficar tristinha e não vir trabalhar ou pegar um trabalho pelo qual eu me esmerei tanto e jogar no lixo porque essa é a minha vida. É o meu trabalho, é a minha profissão, o meu ganha pão”, declarou.

Mesmo diante das críticas, Taís Araujo afirmou que considera Raquel uma das personagens mais importantes de sua trajetória artística. “Fui feliz porque sabia que estava ali fazendo o melhor que podia com quem eu tinha”, concluiu.

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Vale Tudo Taís Araujo

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