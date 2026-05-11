DECEPÇÃO

Taís Araujo desabafa sobre mudanças em ‘Vale Tudo’ e admite frustração com reta final da novela: ‘Esquisitíssimo’

Atriz revelou que se incomodou com alterações na trajetória de Raquel e disse não ter gostado do novo rumo da trama.

Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2026 às 23:51

Taís Araujo revelou frustração com mudanças na reta final de “Vale Tudo” Crédito: Reprodução

A atriz Taís Araujo falou abertamente sobre a insatisfação com os rumos tomados pelo remake de Vale Tudo, novela escrita por Manuela Dias. Intérprete da protagonista Raquel, a artista contou que ficou frustrada com as mudanças feitas na reta final da história e admitiu que não esperava alterações tão profundas na trama central.

Durante participação no programa Sem Censura, exibido nesta segunda-feira (11), Taís explicou que foi surpreendida pelas transformações no desenvolvimento da personagem. “Fui convidada para fazer uma personagem que sabia a história dela. De repente, me apresentaram outra e achei esquisitíssimo aquilo, mas entendi porque novela é uma obra aberta. Só não sabia que o remake também era aberto. Isso eu não sabia”, declarou.

Nos capítulos finais da novela, Raquel perdeu espaço na narrativa e chegou a ficar fora de alguns episódios, o que gerou repercussão entre os telespectadores nas redes sociais.

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos 1 de 30

Segundo Taís, ela já esperava atualizações naturais em relação à versão original da novela, exibida há cerca de 40 anos, mas não imaginava mudanças tão intensas na essência da história.“A espinha dorsal eu não esperava. Em Romeu e Julieta, tem que morrer os dois. Não tem como um ficar vivo”, comparou.

A atriz também desabafou sobre o impacto emocional das alterações na novela e afirmou que precisou lidar com sentimentos de tristeza e frustração durante o processo.“Isso, para mim, bateu em um lugar muito duro. Muito difícil. Mas entendi que são escolhas que foram feitas. Por mais que fique triste, chateada e frustrada, isso é o meu ofício”, afirmou.

Apesar do desconforto, Taís contou que decidiu seguir comprometida com o trabalho até o fim da produção.“Depois que fiquei chateada, entendi que iria continuar entregando o melhor possível até o final”, disse.

Taís Araujo 1 de 16

A atriz destacou ainda que o empenho da equipe e o respeito pela profissão foram fundamentais para que ela não se desanimasse com o projeto.“Não vou ficar tristinha e não vir trabalhar ou pegar um trabalho pelo qual eu me esmerei tanto e jogar no lixo porque essa é a minha vida. É o meu trabalho, é a minha profissão, o meu ganha pão”, declarou.