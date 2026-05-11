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Bolsa de até R$ 500 mil? Veja os modelos exibidos por Maya Massafera em vídeo com Luciana Gimenez e os valores das peças de luxo

Internautas levantaram suspeitas sobre a autenticidade das bolsas de luxo exibidas por Maya Massafera em vídeo com Luciana Gimenez

Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2026 às 20:22

Maya viralizou após suspeitas sobre bolsas de luxo Crédito: Reprodução

A coleção de bolsas de Maya Massafera virou assunto nas redes sociais após a influenciadora receber Luciana Gimenez em seu closet de luxo. O vídeo viralizou depois que internautas passaram a apontar supostas reações da apresentadora ao analisar algumas peças exibidas por Maya, levantando especulações sobre a autenticidade dos acessórios.

A repercussão ganhou ainda mais força após especialistas e criadores de conteúdo voltados ao mercado de luxo analisarem detalhes das bolsas mostradas no registro. Entre elas, a influenciadora Laura Dornellas afirmou nas redes sociais que algumas peças apresentavam diferenças em relação aos modelos originais de grandes grifes internacionais.

Segundo análises compartilhadas na web, detalhes como costuras, formato das alças, estrutura das bolsas, ferragens e acabamento levantaram dúvidas entre usuários e especialistas. Apesar disso, não existe confirmação oficial de que os acessórios sejam falsificados.

Maya Massafera chegou a comentar a polêmica e afirmou que adquiriu todas as bolsas acreditando serem originais. “Espero que elas sejam todas verdadeiras, porque eu comprei todas por valores de verdadeiras”, declarou a influenciadora.

Bolsas de Maya Massafera 1 de 4

Entre os modelos exibidos por Maya, alguns chamaram atenção pelos valores milionários no mercado de luxo internacional.

Hermès Birkin Crocodile Rosa pode ultrapassar R$ 300 mil

A peça mais comentada do vídeo foi uma bolsa da Hermès modelo Birkin em couro de crocodilo rosa, considerada um dos itens mais exclusivos da marca francesa.

Segundo reportagem do Gshow, Maya já exibiu anteriormente uma Birkin rara avaliada em cerca de R$ 328 mil.

Um modelo semelhante ao mostrado pela influenciadora, a FWRD Renew Hermes Shiny Porosus Crocodile Birkin 35 Handbag, aparece no mercado internacional por cerca de R$ 236 mil.

Já versões mais tradicionais da Birkin podem custar entre R$ 100 mil e R$ 150 mil no Brasil. Um dos modelos mais conhecidos, a Birkin 25 em couro Togo, aparece em revendas de luxo por aproximadamente R$ 145 mil.

Chanel Classic Flap passa dos R$ 50 mil

Outro modelo associado ao closet de Maya é a tradicional Classic Flap da Chanel, considerada uma das bolsas mais desejadas do mundo fashion.

Versões menores da bolsa aparecem no mercado de luxo por cerca de R$ 43 mil, enquanto modelos médios da Classic Double Flap podem ultrapassar os R$ 53 mil dependendo da edição e do material utilizado.

A peça é considerada símbolo histórico da marca francesa e frequentemente aparece entre os itens de luxo mais valorizados do mercado internacional.

Louis Vuitton Capucines chega a R$ 51 mil

A linha Capucines, da Louis Vuitton, também faz parte da coleção ostentada por Maya Massafera nas redes sociais.

O modelo Capucines MM, um dos mais conhecidos da marca, pode custar cerca de R$ 51 mil. Já a versão mini aparece no mercado brasileiro por aproximadamente R$ 41 mil.

A bolsa é frequentemente usada por celebridades internacionais e virou símbolo de status entre influenciadores digitais.

Lady Dior custa até R$ 40 mil

Outro item associado ao closet da influenciadora é a clássica Lady Dior, da Dior.

Modelos mini em couro lambskin aparecem em lojas de luxo e plataformas internacionais por valores entre R$ 28 mil e R$ 40 mil, dependendo da cor e da coleção.

A peça se tornou um dos maiores ícones da Dior após ficar eternamente associada à princesa Diana.

Quanto custam as réplicas premium

Enquanto as versões originais chegam a centenas de milhares de reais, réplicas consideradas “premium” dessas bolsas circulam ilegalmente na internet por preços muito menores.

Modelos inspirados na Hermès Birkin podem variar entre R$ 2 mil e R$ 15 mil no mercado clandestino. Já réplicas da Chanel Classic Flap costumam aparecer entre R$ 800 e R$ 6 mil.

No caso da Louis Vuitton Capucines, versões falsas podem custar entre R$ 1 mil e R$ 5 mil, enquanto bolsas inspiradas na Lady Dior variam entre R$ 800 e R$ 4 mil.

Especialistas do segmento de luxo afirmam que as principais diferenças entre peças autênticas e réplicas costumam estar nas ferragens, no couro, na simetria, no alinhamento das costuras e até no peso dos acessórios.