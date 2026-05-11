Daniela Mercury anuncia nova turnê com 11 shows do álbum ‘Cirandaia’

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Heider Sacramento
Publicado em 11 de maio de 2026 às 20:46
A cantora Daniela Mercury já tem data para voltar aos palcos internacionais. A artista anunciou a “Cirandaia Tour”, série de apresentações inspiradas em seu 26º álbum de estúdio, lançado em outubro do ano passado.
Ao todo, Daniela fará 11 shows entre os meses de julho e agosto em cinco países. Portugal será um dos principais destinos da agenda, com quatro apresentações confirmadas.
A relação da cantora com o público português já rendeu números históricos. Em 2022, Daniela Mercury reuniu mais de 100 mil pessoas em um único show na cidade do Porto. A artista também se destacou no mercado musical do país ao superar nomes como Madonna e Michael Jackson em vendas de discos.
Na Inglaterra, Daniela será uma das atrações principais do WOMAD, considerado um dos festivais de música mais importantes do mundo. Já na Espanha, a cantora sobe ao palco do festival Parallel 62, em Barcelona, conhecido pela diversidade artística e musical.
"Cirandaia" de Daniela Mercury
A artista também possui uma forte ligação com o público espanhol. No país, Daniela Mercury recebeu o tradicional Prêmio Ondas, uma das maiores honrarias da música, do cinema e da comunicação.
Para a nova turnê, a cantora promete um espetáculo diferente dos formatos anteriores e mais conectado ao conceito do álbum “Cirandaia”.
“Pretendo fazer um espetáculo essencialmente cênico. Vou fazer algo com muito sentido, brincar com as circularidades da vida e contar boas histórias através das canções desse disco tão brasileiro”, afirmou.
Conhecida como “Rainha do Axé”, Daniela Mercury foi uma das primeiras artistas do gênero a consolidar carreira internacional. Com mais de 20 milhões de discos vendidos, ela chega à 27ª turnê fora do Brasil.