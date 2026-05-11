Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Daniela Mercury anuncia nova turnê com 11 shows do álbum ‘Cirandaia’

Cantora passará por cinco países entre julho e agosto e promete show mais cênico e conceitual baseado em seu novo disco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2026 às 20:46

Daniela Mercury anunciou 11 shows internacionais da turnê “Cirandaia” entre julho e agosto
Daniela Mercury anunciou 11 shows internacionais da turnê “Cirandaia” entre julho e agosto Crédito: Celia Santos

A cantora Daniela Mercury já tem data para voltar aos palcos internacionais. A artista anunciou a “Cirandaia Tour”, série de apresentações inspiradas em seu 26º álbum de estúdio, lançado em outubro do ano passado.

Ao todo, Daniela fará 11 shows entre os meses de julho e agosto em cinco países. Portugal será um dos principais destinos da agenda, com quatro apresentações confirmadas.

A relação da cantora com o público português já rendeu números históricos. Em 2022, Daniela Mercury reuniu mais de 100 mil pessoas em um único show na cidade do Porto. A artista também se destacou no mercado musical do país ao superar nomes como Madonna e Michael Jackson em vendas de discos.

Na Inglaterra, Daniela será uma das atrações principais do WOMAD, considerado um dos festivais de música mais importantes do mundo. Já na Espanha, a cantora sobe ao palco do festival Parallel 62, em Barcelona, conhecido pela diversidade artística e musical.

"Cirandaia" de Daniela Mercury

Daniela Mercury lança Cirandaia com parcerias de peso por Célia Santos / Divulgação
Alcione, Dona Onete e Zélia Duncan participam do novo disco por Célia Santos / Divulgação
Novo álbum da baiana mistura ritmos nordestinos e temas sociais por Célia Santos / Divulgação
Cirandaia já está disponível nas plataformas digitais  por Célia Santos / Divulgação
Daniela prepara Carnaval 2026 inspirado em Cirandaia por Célia Santos / Divulgação
Disco aborda amor, resistência e questões ambientais por Célia Santos / Divulgação
Baiana amplia carreira com música, shows e projetos literários por Célia Santos / Divulgação
Cirandaia: alegria, política e ritmos nordestinos na nova fase de Mercury por Célia Santos / Divulgação
1 de 8
Daniela Mercury lança Cirandaia com parcerias de peso por Célia Santos / Divulgação

A artista também possui uma forte ligação com o público espanhol. No país, Daniela Mercury recebeu o tradicional Prêmio Ondas, uma das maiores honrarias da música, do cinema e da comunicação.

Para a nova turnê, a cantora promete um espetáculo diferente dos formatos anteriores e mais conectado ao conceito do álbum “Cirandaia”.

“Pretendo fazer um espetáculo essencialmente cênico. Vou fazer algo com muito sentido, brincar com as circularidades da vida e contar boas histórias através das canções desse disco tão brasileiro”, afirmou.

Conhecida como “Rainha do Axé”, Daniela Mercury foi uma das primeiras artistas do gênero a consolidar carreira internacional. Com mais de 20 milhões de discos vendidos, ela chega à 27ª turnê fora do Brasil.

Leia mais

Imagem - Bolsa de até R$ 500 mil? Veja os modelos exibidos por Maya Massafera em vídeo com Luciana Gimenez 

Bolsa de até R$ 500 mil? Veja os modelos exibidos por Maya Massafera em vídeo com Luciana Gimenez 

Imagem - Netinho atualiza fãs em hospital após volta do câncer e revela novos exames para definir tratamento

Netinho atualiza fãs em hospital após volta do câncer e revela novos exames para definir tratamento

Imagem - Como é a mansão milionária de Claudia Leitte em Miami com canal privativo, lancha na porta e vista impressionante

Como é a mansão milionária de Claudia Leitte em Miami com canal privativo, lancha na porta e vista impressionante

Tags:

Daniela Mercury

Mais recentes

Imagem - Saiba o que levou a internação às pressas de Diogo Nogueira

Saiba o que levou a internação às pressas de Diogo Nogueira
Imagem - Diogo Nogueira é internado com infecção grave e cancela agenda de shows

Diogo Nogueira é internado com infecção grave e cancela agenda de shows
Imagem - Leonardo revela fratura no rosto após queda em pescaria e admite: 'Estava mamado'

Leonardo revela fratura no rosto após queda em pescaria e admite: 'Estava mamado'