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Daniela Mercury anuncia nova turnê com 11 shows do álbum ‘Cirandaia’

Cantora passará por cinco países entre julho e agosto e promete show mais cênico e conceitual baseado em seu novo disco

Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2026 às 20:46

Daniela Mercury anunciou 11 shows internacionais da turnê “Cirandaia” entre julho e agosto Crédito: Celia Santos

A cantora Daniela Mercury já tem data para voltar aos palcos internacionais. A artista anunciou a “Cirandaia Tour”, série de apresentações inspiradas em seu 26º álbum de estúdio, lançado em outubro do ano passado.

Ao todo, Daniela fará 11 shows entre os meses de julho e agosto em cinco países. Portugal será um dos principais destinos da agenda, com quatro apresentações confirmadas.

A relação da cantora com o público português já rendeu números históricos. Em 2022, Daniela Mercury reuniu mais de 100 mil pessoas em um único show na cidade do Porto. A artista também se destacou no mercado musical do país ao superar nomes como Madonna e Michael Jackson em vendas de discos.

Na Inglaterra, Daniela será uma das atrações principais do WOMAD, considerado um dos festivais de música mais importantes do mundo. Já na Espanha, a cantora sobe ao palco do festival Parallel 62, em Barcelona, conhecido pela diversidade artística e musical.

"Cirandaia" de Daniela Mercury 1 de 8

A artista também possui uma forte ligação com o público espanhol. No país, Daniela Mercury recebeu o tradicional Prêmio Ondas, uma das maiores honrarias da música, do cinema e da comunicação.

Para a nova turnê, a cantora promete um espetáculo diferente dos formatos anteriores e mais conectado ao conceito do álbum “Cirandaia”.

“Pretendo fazer um espetáculo essencialmente cênico. Vou fazer algo com muito sentido, brincar com as circularidades da vida e contar boas histórias através das canções desse disco tão brasileiro”, afirmou.