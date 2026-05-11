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Netinho atualiza fãs em hospital após volta do câncer e revela novos exames para definir tratamento

Internado em Salvador, Netinho revelou que fará novas biópsias no rim e na medula para definir o tratamento contra a reincidência do linfoma

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2026 às 18:50

Cantor Netinho
Cantor Netinho Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor baiano Netinho voltou a usar as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após descobrir a reincidência de um linfoma, tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, o artista publicou um vídeo nesta segunda-feira (11) contando que teve “o melhor dia” desde a nova internação e revelou que passará por novos exames para definir os próximos passos do tratamento.

“Minha gente, bom dia. Eu sou Netinho. Ontem eu tive meu melhor dia aqui no hospital, nesses dias que eu estou aqui. Hoje devo fazer duas biópsias, uma no rim e uma na bacia, na medula, para detectar o alvo, para iniciar meu tratamento aqui no hospital”, afirmou o cantor.

Mesmo diante do novo diagnóstico, Netinho apareceu otimista no vídeo e incentivou os seguidores a manterem o pensamento positivo. “Vocês estão bem? Bom dia, cabeça erguida, positividade. Vamos que vamos!”, completou.

A nova internação do artista aconteceu após exames identificarem uma obstrução no rim esquerdo causada por um acúmulo de urina. Durante a investigação médica, os profissionais detectaram o retorno do linfoma, câncer que Netinho já havia tratado anteriormente.

Netinho

Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
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Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram

Segundo o cantor, as biópsias devem ajudar a equipe médica a identificar o tipo exato do tratamento que será adotado nesta nova fase da luta contra a doença.

Netinho revelou recentemente que acreditava estar curado após passar por sessões de quimioterapia em 2025. Na época, ele chegou a anunciar o retorno aos palcos depois de enfrentar um longo processo de tratamento oncológico.

O artista foi diagnosticado com câncer no sistema linfático após procurar ajuda médica ao sentir fortes dores nas costas e dificuldades para andar. Desde então, passou por diversas fases de quimioterapia e chegou a falar publicamente sobre o desejo de realizar um transplante de medula autólogo, quando as próprias células do paciente são utilizadas no procedimento.

Ao longo dos últimos meses, Netinho tem compartilhado detalhes da rotina no hospital e mostrado aos seguidores momentos do tratamento. Em diferentes publicações, o cantor afirmou que vinha reagindo bem à quimioterapia e relatou ausência de dores e efeitos colaterais intensos.

Ícone do axé music nos anos 1990, Netinho ficou nacionalmente conhecido por sucessos como “Milla”, “Capricho dos Deuses” e “Menina”. Nos últimos anos, o cantor também enfrentou outros problemas graves de saúde, incluindo AVCs e complicações hepáticas.

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