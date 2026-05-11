TURISMO

Você cruza poucos passos e sai do Brasil: a cidade atravessada por dois países que confunde qualquer visitante com geografia curiosa

Um lugar isolado na Amazônia guarda uma experiência que parece impossível



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:19

Ali, culturas, línguas e rotinas se misturam de um jeito único Crédito: Wgarciawik/ Wikimedia Commons

O Brasil guarda lugares pouco conhecidos que parecem até fora do mapa, e um deles está exatamente na fronteira com o Peru. Ali, uma pequena cidade chama atenção não só pela localização, mas pela experiência única que oferece a quem chega até ela.

Uma cidade onde o Brasil encontra outro país

No extremo oeste do país, já quase “encostado” no Peru, conhecido como Cruzeiro do Sul, ele é um destino que mistura culturas, paisagens e até rotinas diferentes em um mesmo lugar. Esse tipo de cidade de fronteira vai muito além de um simples ponto no mapa. Na prática, ela funciona como um espaço de encontros entre dois mundos, onde línguas, costumes e até a culinária se misturam naturalmente.

Regiões assim são conhecidas justamente por essa troca intensa, que transforma o cotidiano em algo único e cheio de identidade própria.

Cruzeiro do Sul 1 de 5

O caminho até lá já é parte da experiência

Chegar até essa região não é como uma viagem comum. Em muitos casos, o trajeto envolve rios, estradas mais isoladas e até deslocamento de barcos. Esse acesso mais difícil acaba sendo parte do charme, e também do motivo pelo qual o lugar ainda é pouco explorado por turistas.

Em áreas da fronteira amazônica, por exemplo, algumas comunidades ficam a horas (ou até dias) de distância de centros urbanos maiores, o que reforça a sensação de isolamento e conexão com a natureza.

Natureza e cultura lado a lado

O que mais chama atenção nesse tipo de destino é a combinação de fatores:

Floresta amazônica ao redor

Rios que funcionam como “estradas naturais”

“estradas naturais” Presença de comunidades tradicionais

Forte influência cultural do país vizinho

Essa mistura cria um ambiente onde o turismo deixa de ser apenas passeio e passa a ser uma experiência mais imersiva.

Além disso, o contato entre os dois países acontece de forma quase natural, já que muitas vezes basta atravessar um rio ou uma pequena área para mudar completamente de território.

Um destino que foge do óbvio

Diferente dos roteiros turísticos mais populares, cidades de fronteira oferecem algo que vem ganhando cada vez mais valor: autenticidade.

Por lá, não há grandes centros comerciais ou atrações que são super produzidas. O destaque está justamente no estilo de vida local, na simplicidade e na sensação de estar em um lugar ainda pouco explorado.

Esse tipo de turismo tem crescido porque permite conhecer não só um destino, mas duas culturas ao mesmo tempo, algo difícil de encontrar em outros lugares.

O que torna esse lugar tão diferente

Alguns pontos fazem esse tipo de cidade chamar tanta atenção: