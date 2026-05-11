COMEMORAÇÃO

Leonardo revela motivo de presente inusitado para neta em festa de 15 anos

Celebração, que reuniu cerca de 300 convidados, teve decoração grandiosa

Felipe Sena

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:47

Leonardo e Maria Sophia Crédito: Reprodução | Instagram

A festa de 15 anos da neta mais velha do cantor Leonardo, Maria Sophia, deu o que falar nas redes sociais. Após a comemoração que custou R$ 2 milhões em Piracicaba, no interior de São Paulo, o sertanejo explicou o motivo de ter dado um presente inusitado para a neta.

O cantor deu à neta 5 bezerros. Leonardo também presenteou Maria com um valor em dólares para ajudar a custear uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos.

Festa de 15 anos de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e neta de Leonardo 1 de 48

“Era o que tinha para dar, meu filho. Eu dei. Só isso, esses bezerros. Agora não sei onde é que ela vai pôr esse bezerros, vai ter que trazer para Rio Claro”, brincou em entrevista ao portal LeoDias

“Mandei pegar cinco refugo - refugo são os bezerros mais ruins, sabe? - porque ela não vai ter lugar pra pôr. Vai botar no jardim? Não dá, vai arrumar briga com o síndico. Falei: ‘larga esses refugos lá na fazenda'. Aí quando ela for lá a gente mata os bezerros dela e come, né. Manter a tradição. ”, continuou o sertanejo.

Além dos bezerros, a neta de Leonardo ganhou outros presentes luxuosos como joias, itens tecnológicos e mimos personalizados. Poliana deu iPhone 17 Pro Max, que chega a custar R$ 10.999.