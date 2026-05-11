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Leonardo revela motivo de presente inusitado para neta em festa de 15 anos

Celebração, que reuniu cerca de 300 convidados, teve decoração grandiosa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:47

Leonardo e Maria Sophia
Leonardo e Maria Sophia Crédito: Reprodução | Instagram

A festa de 15 anos da neta mais velha do cantor Leonardo, Maria Sophia, deu o que falar nas redes sociais. Após a comemoração que custou R$ 2 milhões em Piracicaba, no interior de São Paulo, o sertanejo explicou o motivo de ter dado um presente inusitado para a neta.

O cantor deu à neta 5 bezerros. Leonardo também presenteou Maria com um valor em dólares para ajudar a custear uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos.

Festa de 15 anos de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e neta de Leonardo

Festa de 15 anos de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e neta de Leonardo por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e neta de Leonardo por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e neta de Leonardo por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e neta de Leonardo por Reprodução/Instagram
Festa de 15 anos de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e neta de Leonardo por Reprodução/Instagram
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Festa de 15 anos de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e neta de Leonardo por Reprodução/Instagram
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“Era o que tinha para dar, meu filho. Eu dei. Só isso, esses bezerros. Agora não sei onde é que ela vai pôr esse bezerros, vai ter que trazer para Rio Claro”, brincou em entrevista ao portal LeoDias

“Mandei pegar cinco refugo - refugo são os bezerros mais ruins, sabe? - porque ela não vai ter lugar pra pôr. Vai botar no jardim? Não dá, vai arrumar briga com o síndico. Falei: ‘larga esses refugos lá na fazenda'. Aí quando ela for lá a gente mata os bezerros dela e come, né. Manter a tradição. ”, continuou o sertanejo.

Além dos bezerros, a neta de Leonardo ganhou outros presentes luxuosos como joias, itens tecnológicos e mimos personalizados. Poliana deu iPhone 17 Pro Max, que chega a custar R$ 10.999.

Zé Felipe presenteou a sobrinha com um anel de diamante, enquanto João Guilherme optou por um relógio tecnológico Apple Watch. Já Matheus Vargas investiu em um colar da marca Tiffany. A celebração, que reuniu cerca de 300 convidados, teve decoração grandiosa e momentos emocionantes em família.

Tags:

Leonardo Maria Sophia

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