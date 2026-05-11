Neymar abre quarto de filhas em sua mansão e surpreende: ‘É tipo a Disney’

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Felipe Sena
Publicado em 11 de maio de 2026 às 20:35
O jogador Neymar, de 34 anos, surpreendeu ao mostrar um dos cômodos de sua mansão em Santos, no litoral paulista, o quarto das filhas, durante live com o influenciador Jon Vlogs.
“Aqui tá pra tu brincar, é tipo a Disney”, disse. O cômodo é delicado em tons pastel e tem a reprodução de uma cidade com casas, hospital, mercado, padaria e escorregador com piscina de bolinhas. Também é possível ver uma TV com um sofá da altura das pequenas.
Quarto das filhas de Neymar
“Uma casinha dessa de criança deve custar uma fortuna. É conforto demais. Veio de baixo, está certo de desfrutar de tudo o que conquistou”, escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter. “Rico sendo rico”, comentou outra pessoa.
O craque é pai de Mavie, de dois anos, Mel Biancardo, de dez meses, frutos de seu relacionamento com Bruna Biancardi, e Helana, fruto de seu affair com Amanda Kimberlly. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, de sua antiga relação com Carol Dantas.