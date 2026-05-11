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Leonardo revela fratura no rosto após queda em pescaria e admite: 'Estava mamado'

Cantor sertanejo apareceu com os olhos roxos nas redes sociais e explicou que sofreu acidente durante viagem ao Pantanal

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2026 às 21:06

Leonardo revelou que fraturou o rosto após cair durante pescaria no Pantanal Crédito: Reprodução

O cantor Leonardo falou pela primeira vez sobre o acidente que sofreu durante uma pescaria no Pantanal e que o deixou com os dois olhos roxos e inchados. Em entrevista ao programa “Melhor da Tarde”, exibido nesta segunda-feira (11), o sertanejo contou que chegou a fraturar a região acima dos olhos após cair dentro de uma canoa.

As imagens do artista machucado começaram a circular nas redes sociais há cerca de duas semanas, quando Poliana Rocha mostrou o marido com hematomas no rosto e preocupou fãs.

Durante o bate-papo com Leo Dias, Leonardo contou que o acidente aconteceu enquanto pescava. “Caí com a cara no chão, na canoa. Estava no Pantanal pescando. Escorreguei em uma garrafa. Estava mamado. Vou mentir para quê?”, disse o cantor aos risos.

Cantor Leonardo

Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha, Leonardo e Zé Felipe por Reprodução
Ana Castela embarcou em viagem familiar com Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Zé Felipe, Virginia Fonseca e Leonardo por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
1 de 15
Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução

Segundo o sertanejo, o inchaço apareceu logo no dia seguinte e o susto fez com que ele procurasse atendimento médico rapidamente. “No outro dia, já mostrei [para Poliana]. Amanheceu do tamanho de uma jaca. Fraturei em cima do olho. No outro dia, fui no médico cedo”, revelou.

Leonardo explicou que realizou uma tomografia e descobriu que havia trincado o osso da região acima dos olhos. Apesar da gravidade do impacto, ele contou que não precisou passar por cirurgia.

O cantor também afirmou que precisou mudar a rotina durante a recuperação e ficou cerca de 15 dias sem consumir bebida alcoólica e sem praticar futevôlei.

Atualmente, Leonardo disse estar recuperado e contou que segue apenas com um pequeno inchaço em um dos olhos.

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