CONFIRA

Infecção de Diogo Nogueira é delicada; saiba detalhes

Cantor foi internado nesta segunda-feira (11) e teve que cancelar shows

Felipe Sena

Publicado em 11 de maio de 2026 às 22:04

Diogo Nogueira Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Diogo Nogueira, de 45 anos, foi internado às pressas nesta segunda-feira (11) com um quadro de laringite bacteriana grave. O anúncio foi feito pela Orion Produções em nota oficial.

A inflamação atinge a laringe, região responsável pela fala, o que impede de maneira temporária o sambista de usar a voz para apresentações musicais. Segundo nota, a produção reforçou que a interrupção das atividades foi uma decisão médica necessária para garantir a recuperação do cantor.

Diogo Nogueira 1 de 9

O quadro exige cuidados intensos do que as laringites virais comuns, demandando repouso vocal absoluto e monitoramento constante. Por causa do risco de obstrução das vias respiratórias, o tratamento hospitalar com antibióticos é fundamental para evitar complicações maiores e acelerar a cicatrização dos tecidos.