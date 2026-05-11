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Infecção de Diogo Nogueira é delicada; saiba detalhes

Cantor foi internado nesta segunda-feira (11) e teve que cancelar shows

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de maio de 2026 às 22:04

Diogo Nogueira
Diogo Nogueira Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Diogo Nogueira, de 45 anos, foi internado às pressas nesta segunda-feira (11) com um quadro de laringite bacteriana grave. O anúncio foi feito pela Orion Produções em nota oficial.

A inflamação atinge a laringe, região responsável pela fala, o que impede de maneira temporária o sambista de usar a voz para apresentações musicais. Segundo nota, a produção reforçou que a interrupção das atividades foi uma decisão médica necessária para garantir a recuperação do cantor.

Diogo Nogueira

Diogo Nogueira por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
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O quadro exige cuidados intensos do que as laringites virais comuns, demandando repouso vocal absoluto e monitoramento constante. Por causa do risco de obstrução das vias respiratórias, o tratamento hospitalar com antibióticos é fundamental para evitar complicações maiores e acelerar a cicatrização dos tecidos.

A laringite bacteriana grave é uma condição aguda que provoca inchaço severo nas cordas vocais, dor intensa e febre alta. Essa infecção pode comprometer a passagem de ar, gerando dificuldade para respirar e rouquidão extrema. Ainda não há previsão para o retorno de Diogo Nogueira aos palcos, já que a evolução da resposta do organismo ao tratamento.

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Diogo Nogueira

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