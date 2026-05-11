Viviane Araújo admite incômodo ao beijar Belo em novela e desabafa sobre reencontro

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Heider Sacramento
Publicado em 11 de maio de 2026 às 22:26
A atriz Viviane Araújo falou pela primeira vez sobre como se sentiu ao contracenar novamente com Belo em Três Graças. Quase duas décadas após o fim do relacionamento entre os dois, os artistas voltaram a dividir cenas na novela da Globo e chamaram atenção do público ao protagonizarem um beijo na trama.
Em entrevista ao Portal LeoDias, Viviane admitiu que a gravação da sequência mexeu emocionalmente com ela e revelou que sentiu certo desconforto durante o momento. “Não teve assim nenhuma cena muito difícil. Claro, a cena que teve o reencontro dos dois que teve o tal beijo não é que foi difícil, mas para mim foi uma coisa, sabe? Meio que sei lá, não é desagradável…”, declarou.
Durante a conversa, o jornalista Leo Dias perguntou diretamente se a situação havia causado incômodo, e a atriz confirmou. “É, teve esse incômodo porque, cara, eu vou ter que beijar um cara que já foi meu ex. Beijo técnico, obviamente”, afirmou.
A entrevista ainda teve espaço para brincadeiras. Ao ouvir a explicação da atriz, Leo Dias perguntou “Sem língua?”, arrancando risadas de Viviane. “Total… Ai, gente, é uma palhaçada isso aqui”, respondeu ela em tom descontraído.
Viviane Araújo também contou que conversou com o marido, Guilherme Militão, antes de aceitar o trabalho ao lado de Belo. Segundo a atriz, o companheiro demonstrou apoio desde o início e entendeu a situação profissional.
Belo e Viviane Araújo
Ela revelou ainda que Guilherme prefere não assistir às cenas românticas exibidas na novela, mas afirmou que o marido respeitou completamente sua decisão de participar da produção.
O reencontro entre Viviane Araújo e Belo nos bastidores de Três Graças passou a movimentar as redes sociais desde o anúncio do elenco. Os dois viveram um relacionamento bastante midiático nos anos 2000 e ficaram juntos por cerca de nove anos.