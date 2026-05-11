POLÊMICA

Viviane Araújo admite incômodo ao beijar Belo em novela e desabafa sobre reencontro

Atriz contou que ficou desconfortável ao gravar cena romântica com o ex-marido em “Três Graças”

Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2026 às 22:26

Viviane Araújo revelou desconforto ao gravar beijo com Belo em “Três Graças” Crédito: Reprodução

A atriz Viviane Araújo falou pela primeira vez sobre como se sentiu ao contracenar novamente com Belo em Três Graças. Quase duas décadas após o fim do relacionamento entre os dois, os artistas voltaram a dividir cenas na novela da Globo e chamaram atenção do público ao protagonizarem um beijo na trama.

Em entrevista ao Portal LeoDias, Viviane admitiu que a gravação da sequência mexeu emocionalmente com ela e revelou que sentiu certo desconforto durante o momento. “Não teve assim nenhuma cena muito difícil. Claro, a cena que teve o reencontro dos dois que teve o tal beijo não é que foi difícil, mas para mim foi uma coisa, sabe? Meio que sei lá, não é desagradável…”, declarou.

Durante a conversa, o jornalista Leo Dias perguntou diretamente se a situação havia causado incômodo, e a atriz confirmou. “É, teve esse incômodo porque, cara, eu vou ter que beijar um cara que já foi meu ex. Beijo técnico, obviamente”, afirmou.

Viviane Araujo busca palavras para descrever primeira cena de beijo com Belo: "Incômoda"



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A entrevista ainda teve espaço para brincadeiras. Ao ouvir a explicação da atriz, Leo Dias perguntou “Sem língua?”, arrancando risadas de Viviane. “Total… Ai, gente, é uma palhaçada isso aqui”, respondeu ela em tom descontraído.

Viviane Araújo também contou que conversou com o marido, Guilherme Militão, antes de aceitar o trabalho ao lado de Belo. Segundo a atriz, o companheiro demonstrou apoio desde o início e entendeu a situação profissional.

Belo e Viviane Araújo 1 de 9

Ela revelou ainda que Guilherme prefere não assistir às cenas românticas exibidas na novela, mas afirmou que o marido respeitou completamente sua decisão de participar da produção.