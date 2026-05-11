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Viviane Araújo admite incômodo ao beijar Belo em novela e desabafa sobre reencontro

Atriz contou que ficou desconfortável ao gravar cena romântica com o ex-marido em “Três Graças”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2026 às 22:26

Viviane Araújo revelou desconforto ao gravar beijo com Belo em “Três Graças”
Viviane Araújo revelou desconforto ao gravar beijo com Belo em “Três Graças” Crédito: Reprodução

A atriz Viviane Araújo falou pela primeira vez sobre como se sentiu ao contracenar novamente com Belo em Três Graças. Quase duas décadas após o fim do relacionamento entre os dois, os artistas voltaram a dividir cenas na novela da Globo e chamaram atenção do público ao protagonizarem um beijo na trama.

Em entrevista ao Portal LeoDias, Viviane admitiu que a gravação da sequência mexeu emocionalmente com ela e revelou que sentiu certo desconforto durante o momento. “Não teve assim nenhuma cena muito difícil. Claro, a cena que teve o reencontro dos dois que teve o tal beijo não é que foi difícil, mas para mim foi uma coisa, sabe? Meio que sei lá, não é desagradável…”, declarou.

Durante a conversa, o jornalista Leo Dias perguntou diretamente se a situação havia causado incômodo, e a atriz confirmou. “É, teve esse incômodo porque, cara, eu vou ter que beijar um cara que já foi meu ex. Beijo técnico, obviamente”, afirmou.

A entrevista ainda teve espaço para brincadeiras. Ao ouvir a explicação da atriz, Leo Dias perguntou “Sem língua?”, arrancando risadas de Viviane. “Total… Ai, gente, é uma palhaçada isso aqui”, respondeu ela em tom descontraído.

Viviane Araújo também contou que conversou com o marido, Guilherme Militão, antes de aceitar o trabalho ao lado de Belo. Segundo a atriz, o companheiro demonstrou apoio desde o início e entendeu a situação profissional.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato
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Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

Ela revelou ainda que Guilherme prefere não assistir às cenas românticas exibidas na novela, mas afirmou que o marido respeitou completamente sua decisão de participar da produção.

O reencontro entre Viviane Araújo e Belo nos bastidores de Três Graças passou a movimentar as redes sociais desde o anúncio do elenco. Os dois viveram um relacionamento bastante midiático nos anos 2000 e ficaram juntos por cerca de nove anos.

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Tags:

Três Graças Viviane Araújo

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