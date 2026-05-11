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Diogo Nogueira é internado com infecção grave e cancela agenda de shows

Cantor foi diagnosticado com laringite bacteriana grave e precisou interromper compromissos por orientação médica

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2026 às 21:41

Diogo Nogueira
Diogo Nogueira Crédito: Divulgação

O cantor Diogo Nogueira foi internado às pressas após ser diagnosticado com um quadro de laringite bacteriana grave. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (11) pela equipe do artista, que confirmou o cancelamento temporário da agenda de apresentações.

Segundo comunicado publicado nas redes sociais, o problema de saúde afetou diretamente a voz do sambista, impossibilitando que ele siga com os compromissos profissionais nos próximos dias.

A equipe informou que Diogo permanece sob cuidados médicos e que a pausa na carreira foi recomendada para garantir uma recuperação completa. “Lamentamos e agradecemos a compreensão e o apoio do público, reforçando que a decisão foi tomada por orientação médica, visando a plena recuperação do cantor”, informou a nota oficial.

Mansão de Diogo Nogueira

Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
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Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução

A laringite bacteriana é uma inflamação na região da laringe causada por infecção e pode provocar sintomas como dor intensa na garganta, rouquidão, dificuldade para falar e, em casos mais graves, risco de obstrução respiratória.

Até o momento, a assessoria do cantor não divulgou previsão de alta hospitalar nem informou quando os shows cancelados serão remarcados.

Diogo Nogueira

Diogo Nogueira por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
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Diogo Nogueira por Reprodução/Instagram

De acordo com a agenda oficial do artista, as próximas apresentações aconteceriam em Belo Horizonte, no dia 7 de junho, e em Recife, no dia 27 do mesmo mês. A realização dos eventos dependerá da evolução do quadro clínico.

Nos comentários das redes sociais, fãs e amigos famosos enviaram mensagens de apoio e desejaram melhora ao cantor.

Diogo Nogueira é um dos principais nomes do samba contemporâneo brasileiro e acumula sucessos como “Pé na Areia”, “Clareou” e “Alma Boêmia”.

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