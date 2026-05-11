SAÚDE

Diogo Nogueira é internado com infecção grave e cancela agenda de shows

Cantor foi diagnosticado com laringite bacteriana grave e precisou interromper compromissos por orientação médica

Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2026 às 21:41

Diogo Nogueira Crédito: Divulgação

O cantor Diogo Nogueira foi internado às pressas após ser diagnosticado com um quadro de laringite bacteriana grave. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (11) pela equipe do artista, que confirmou o cancelamento temporário da agenda de apresentações.

Segundo comunicado publicado nas redes sociais, o problema de saúde afetou diretamente a voz do sambista, impossibilitando que ele siga com os compromissos profissionais nos próximos dias.

A equipe informou que Diogo permanece sob cuidados médicos e que a pausa na carreira foi recomendada para garantir uma recuperação completa. “Lamentamos e agradecemos a compreensão e o apoio do público, reforçando que a decisão foi tomada por orientação médica, visando a plena recuperação do cantor”, informou a nota oficial.

Mansão de Diogo Nogueira 1 de 10

A laringite bacteriana é uma inflamação na região da laringe causada por infecção e pode provocar sintomas como dor intensa na garganta, rouquidão, dificuldade para falar e, em casos mais graves, risco de obstrução respiratória.

Até o momento, a assessoria do cantor não divulgou previsão de alta hospitalar nem informou quando os shows cancelados serão remarcados.

Diogo Nogueira 1 de 9

De acordo com a agenda oficial do artista, as próximas apresentações aconteceriam em Belo Horizonte, no dia 7 de junho, e em Recife, no dia 27 do mesmo mês. A realização dos eventos dependerá da evolução do quadro clínico.

Nos comentários das redes sociais, fãs e amigos famosos enviaram mensagens de apoio e desejaram melhora ao cantor.