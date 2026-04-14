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Diogo Nogueira faz declaração de aniversário para Paolla Oliveira

Atriz completa 44 anos nesta terça-feira (14)

K Kamila Macedo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:54

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Diogo Nogueira utilizou as redes sociais para homenagear sua ex-namorada, a atriz Paolla Oliveira. Ele publicou uma foto da artista nos stories de seu Instagram para celebrar o aniversário de Paolla, que completa 44 anos nesta terça-feira (14).

“Que seja lindo seu dia! Que seja lindo seu novo ciclo! Feliz vida!! Parabéns!!”, declarou o cantor, acompanhando as palavras de carinho com um emoji de coração.

Diogo e Paolla terminaram o relacionamento em dezembro de 2025, após cinco anos juntos. Apesar do rompimento, ambos mantêm uma boa relação pública, com interações em shows e nas redes sociais. Até o momento, nenhum dos dois assumiu novos relacionamentos.

No último mês, surgiram rumores de um suposto envolvimento entre Paolla e Mestre Fafá. A informação, no entanto, foi negada veementemente pela assessoria da atriz, que enfatizou que os dois são apenas bons amigos.

“Informamos que a atriz Paolla Oliveira não está ‘engatando um romance’ com Mestre Fafá conforme sugerem matérias e até capa de jornal com base em ‘torcida em redes sociais’. Os dois são, como se sabe, amigos”, diz a nota.