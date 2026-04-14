Atores de 'Coração Acelerado' engatam relacionamento nos bastidores da novela

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Kamila Macedo
Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:22
O clima de romance tomou conta dos bastidores de “Coração Acelerado”, atual novela das 19h da TV Globo. Os pombinhos são os atores Filipe Bragança e Ramille, intérpretes de João Raul e Cinara, respectivamente. A assessoria de imprensa dos artistas confirmou que eles estão se conhecendo melhor, em um estágio inicial do relacionamento.
Apesar de seus personagens não formarem um par romântico na trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, Filipe e Ramille têm compartilhado registros juntos nos bastidores através das redes sociais.
Filipe Bragança e Ramille
Os rumores sobre o envolvimento ganharam força no dia 30 de março, quando a dupla publicou um vídeo cantando a música “Conte Comigo”, de Bruna Black e Jota.pê. Na ocasião, o romance ainda não havia sido oficializado.
“Nem só de sertanejo vivem João Raul e Cinara”, diz a legenda da publicação.
Ramille, que é atriz e cantora, traz no currículo participações em novelas como “Família é Tudo” (2024) e “Vale Tudo” (2025). Nas redes sociais, ela acumula pouco mais de 130 mil seguidores. Já Filipe Bragança, que dá vida a um dos protagonistas do folhetim das sete, se tornou conhecido do grande público ao interpretar Duda no remake de “Chiquititas” (2013). O ator conta com 1,2 milhão de seguidores no Instagram.