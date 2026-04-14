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Atores de 'Coração Acelerado' engatam relacionamento nos bastidores da novela

Filipe Bragança e Ramille, que dão vida aos personagens João Raul e Cinara, confirmaram que estão "se conhecendo melhor"

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:22

Filipe Bragança e Ramille estão no ar com a novela das sete
Filipe Bragança e Ramille estão no ar com a novela das sete "Coração Acelerado" Crédito: Reprodução/Instagram

O clima de romance tomou conta dos bastidores de “Coração Acelerado”, atual novela das 19h da TV Globo. Os pombinhos são os atores Filipe Bragança e Ramille, intérpretes de João Raul e Cinara, respectivamente. A assessoria de imprensa dos artistas confirmou que eles estão se conhecendo melhor, em um estágio inicial do relacionamento.

Apesar de seus personagens não formarem um par romântico na trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, Filipe e Ramille têm compartilhado registros juntos nos bastidores através das redes sociais.

Filipe Bragança e Ramille

Filipe Bragança e Ramille por Reprodução/Instagram
Ramille por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
Ramille por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
Ramille por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
Ramille por Reprodução/Instagram
Ramille por Reprodução/Instagram
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Filipe Bragança e Ramille por Reprodução/Instagram

Os rumores sobre o envolvimento ganharam força no dia 30 de março, quando a dupla publicou um vídeo cantando a música “Conte Comigo”, de Bruna Black e Jota.pê. Na ocasião, o romance ainda não havia sido oficializado.

“Nem só de sertanejo vivem João Raul e Cinara”, diz a legenda da publicação.

Ramille, que é atriz e cantora, traz no currículo participações em novelas como “Família é Tudo” (2024) e “Vale Tudo” (2025). Nas redes sociais, ela acumula pouco mais de 130 mil seguidores. Já Filipe Bragança, que dá vida a um dos protagonistas do folhetim das sete, se tornou conhecido do grande público ao interpretar Duda no remake de “Chiquititas” (2013). O ator conta com 1,2 milhão de seguidores no Instagram.

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Coração Acelerado Filipe Bragança Ramille

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