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Shakira prova comidas típicas e celebra vinda ao Brasil para show no 'Todo Mundo no Rio'

Vestindo a camisa da Seleção e falando português, cantora reagiu a quitutes brasileiros nesta segunda-feira (13)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:44

Shakira atualmente tem 49 anos
Shakira atualmente tem 49 anos Crédito: Reprodução/ TikTok

Shakira interagiu com o público brasileiro nas redes sociais nesta segunda-feira (13), faltando 19 dias para sua apresentação no “Todo Mundo no Rio”. O show está marcado para o dia 2 de maio, na Praia de Copacabana. Vestindo a camisa do Brasil e diante de uma mesa com pratos tradicionais, a colombiana falou em português e reagiu aos sabores dos quitutes em publicação recente.

Ao provar pão de queijo, coxinha e brigadeiro, a artista demonstrou entusiasmo para o evento do próximo mês. "Oi, galera! Hoje eu vou provar umas comidinhas brasileiras que meu time me trouxe. A gente tem pão de queijo na Colômbia, sabiam? Adoro, meu Deus. Eu amo isso. Meu Deus. Hum! Está incrível", reagiu ao saborear a iguaria mineira.

"Eu nunca provei coxinha. Minha primeira vez. Hum! É como a croqueta da Espanha, mas com frango. Hum! É bonitinho. Coisa rica", comentou, animada.

A cantora celebrou ao reconhecer um dos doces mais tradicionais do país: o brigadeiro. "Isso aqui eu conheço. É uma das minhas coisas favoritas do Brasil. É minha vida. Uau!”, declarou.

Shakira

Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram
Anúncio de show de Shakira em Copacabana por Reprodução/Song Kick
Shakira e os filhos por Reprodução/Instagram
Shakira anunciou o lançamento novo disco “Las Mujeres Ya No Lloran” por Reprodução/Instagram
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Shakira por Divulgação
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Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram

“Depois disso, eu prometo que vou começar a dieta, para chegar bem legal em Copacabana. Vou ser como uma brasileira, com um bumbum brasileiro”, brincou a artista, focada em sua passagem por terras brasileiras.

Shakira será a terceira estrela a se apresentar no projeto “Todo Mundo no Rio”, sucedendo Lady Gaga, que performou em 2025, e Madonna, que cantou no local em 2024.

O show contará com o maior palco já montado na Praia de Copacabana, com estrutura em processo de montagem há cerca de um mês. Com 1.345 metros quadrados, o espaço supera as dimensões utilizadas por Lady Gaga e Madonna. Segundo a Bonus Track, produtora responsável, o projeto inclui 500 metros quadrados de LED e 16 torres de som e vídeo. A base montada na areia possui 2,20m de altura, e cada telão individual soma 45 metros quadrados.

O evento terá transmissão multiplataforma pela TV Globo, Multishow e Globoplay. Enquanto o show de Lady Gaga reuniu 2,1 milhões de pessoas em 2025, a expectativa para a apresentação da colombiana é de um público semelhante.

@shakira

Comidinhas brasileiras para a dieta! Brazilian snacks for the diet!

♬ Choka Choka - Anitta & Shakira

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Tags:

Shakira pão de Queijo Brigadeiro Todo Mundo no rio

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