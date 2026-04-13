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Ator de 'Percy Jackson' faz apelo após colegas sofrerem ameaças de morte: 'Não é justo'

Walker Scobell, de 17 anos, relatou que jovens próximas a ele têm sido alvo de ataques

K Kamila Macedo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 19:08

Walker Scobell interpreta Percy Jackson Crédito: Divulgação/ Disney

O ator Walker Scobell, protagonista da série “Percy Jackson e os Olimpianos”, da Disney, se pronunciou nas redes sociais sobre as intimidações que adolescentes de seu convívio pessoal vêm sofrendo. Ele relatou que as hostilidades escalaram para ameaças de morte.

Os ataques teriam começado pela especulação de quem iria acompanhá-lo ao baile da escola, tradição típica das instituições de ensino norte-americanas. Walker iniciou o pronunciamento negando que estaria presente no evento: “Para que todos saibam, eu não irei ao baile. Por favor, parem de mandar ameaças de morte para todas as adolescentes que podem estar remotamente associadas a mim com base na proximidade delas ao lugar onde moro. Não é justo com elas e suas famílias”.

Scobell reforçou que os ataques devem cessar: “Talvez também parem de mandar ameaças de morte de uma forma geral, não é legal. É meio estranho ter que dizer isso”.

Walker completou 17 anos em janeiro deste ano e finalizou recentemente as gravações da terceira temporada de “Percy Jackson”. No cinema, o ator já integrou o elenco de produções como “O Projeto Adam” (2022), dividindo o papel principal com Ryan Reynolds, e “Esquadrão Secreto” (2022).