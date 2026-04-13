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Ator revela bastidores da relação com Eric Dane: 'Achava que ele era um valentão'

Astro de “Grey’s Anatomy” e “Euphoria” faleceu em fevereiro de 2026, aos 53 anos, após lutar contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

K Kamila Macedo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 18:19

Dax Shepard e Eric Dane se conheceram em uma reunião de Alcoólicos Anônimos Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Dax Shepard relembrou sua primeira interação com Eric Dane, ocorrida em uma reunião do Alcoólicos Anônimos, e detalhou o início conturbado da amizade entre os dois, que evoluiu para uma relação mútua de identificação. Eric Dane faleceu em 19 de fevereiro de 2026, em decorrência de complicações da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

O assunto surgiu durante uma conversa com o jornalista norte-americano Anderson Cooper no Festival Literário de Nova Orleans, realizado no último mês.

Dax relatou que conheceu Dane no Alcoólicos Anônimos, mas que a relação começou com um desentendimento. “Eu achava que ele era um valentão. Estávamos em uma reunião e ele ameaçou um membro mais jovem do grupo, então eu disse: 'Vamos lá fora agora.' E a coisa ficou séria. Graças a Deus as pessoas intervieram”, disse.

Apesar da má impressão inicial, Shepard continuou frequentando o mesmo grupo e, eventualmente, os dois firmaram um vínculo após ele se identificar com a trajetória de vida de Eric.

“O pai dele se matou em casa quando ele era pequeno. E a mãe dele subiu e disse: 'Eu te conto o que aconteceu se você prometer que não vai chorar'. Aquele garotinho cresceu sem pai, assim como eu cresci sem pai”, contou o ator.

A relação evoluiu para um laço profundo de amizade, e ambos já haviam declarado o afeto que nutriam um pelo outro.

"Acabei me apaixonando por um homem muito assustado, que estava tentando e esperando se tornar um homem, e me identifiquei com ele", relembrou. "Acabei me apaixonando muito por ele”, confessou.

Eric Dane faleceu aos 53 anos, em 19 de fevereiro de 2026, devido a complicações de ELA, tendo a insuficiência respiratória como causa da morte. Conhecido por papéis marcantes em séries como “Grey’s Anatomy” e “Euphoria”, o ator morreu quase dez meses após anunciar o diagnóstico da doença. A enfermidade neurodegenerativa compromete progressivamente os movimentos e não possui cura.

Dax Shepard, que integra o elenco de filmes como “Quando em Roma”, “Zathura: Uma Aventura Espacial” e “Doze é Demais”, é casado com a atriz Kristen Bell desde 2013.