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Saiba quem é a modelo que venceu câncer raro e foi flagrada aos beijos com o ex-BBB Jonas Sulzbach

O ex-participante do reality virou assunto na web ao surgir acompanhado da modelo Jéssica Cardoso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de junho de 2026 às 10:04

A modelo Jéssica Cardoso está sendo apontada como affair de Jonas Sulzbach Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-BBB Jonas Sulzbach foi flagrado em um clima de romance e intimidade durante um passeio de barco pelo Rio Tocantins. Não demorou muito para que a web investigasse e descobrisse que a moça misteriosa se trata da modelo e criadora de conteúdo paraense Jéssica Cardoso.

Com mais de 40 mil seguidores no Instagram, Jéssica compartilha dicas de moda, beleza e nutrição (sua atual faculdade, além de já ser formada em Direito). Mas o que realmente impressiona no perfil da jovem natural de Marabá é a sua trajetória. Há 11 anos, ela encarou e venceu uma batalha contra um lipossarcoma retroperitoneal, um tipo de câncer maligno e raríssimo que se desenvolve atrás do abdômen.

Jéssica Cardoso apontada como affair de Jonas Sulzbach

A modelo Jéssica Cardoso está sendo apontada como affair de Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
A modelo Jéssica Cardoso está sendo apontada como affair de Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
A modelo Jéssica Cardoso está sendo apontada como affair de Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
A modelo Jéssica Cardoso está sendo apontada como affair de Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
A modelo Jéssica Cardoso está sendo apontada como affair de Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
A modelo Jéssica Cardoso está sendo apontada como affair de Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
A modelo Jéssica Cardoso está sendo apontada como affair de Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
A modelo Jéssica Cardoso está sendo apontada como affair de Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
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A modelo Jéssica Cardoso está sendo apontada como affair de Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
A modelo Jéssica Cardoso está sendo apontada como affair de Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
A modelo Jéssica Cardoso está sendo apontada como affair de Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
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A modelo Jéssica Cardoso está sendo apontada como affair de Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
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A modelo Jéssica Cardoso está sendo apontada como affair de Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram

Em um relato feito nas redes sociais, Jéssica revelou que o diagnóstico foi tão agressivo que os próprios hospitais chegaram a desistir dela. "Foram meses de exames, incertezas e tentativas, até que as equipes médicas praticamente desmarcaram o meu caso. Eu tinha sido considerada uma paciente paliativa, alguém que deveria apenas 'esperar para morrer'", relembrou a modelo.

Graças a uma médica que aceitou o risco de operá-la, durante a cirurgia, foi descoberto que uma película natural protegeu os órgãos de Jéssica e impediu o avanço do tumor. Após o material ser enviado para estudos nos Estados Unidos, o laudo sugeriu que a doença poderia estar ligada a traumas da infância, como a perda de seu pai aos 10 anos. Hoje, totalmente curada, ela usa suas redes para dar palestras sobre o poder e o posicionamento da mulher no ambiente digital.

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Atualmente, Jéssica e Jonas Sulzbach estão curtindo os dias de festa no Maranhão para o famoso "São João da Thay", evento organizado pela influenciadora Thaynara OG, que é amiga pessoal da modelo. Jéssica tem circulado livremente pelo evento e posado para fotos ao lado de várias celebridades.

Curiosamente, entre as amigas com quem Jéssica posou no evento está a ex-BBB Jordana. No BBB 26, Jonas viveu um breve romance escondido com Jordana dentro do reality, após também ter ficado com outras amigas dela no confinamento. 

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Tags:

Romance Affair Jonas Sulzbach Jéssica Cardoso

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