NOVOS POMBINHOS?

Influencer baiano beija irmã de Gracyanne Barbosa no São João da Thay

Affair foi revelado com torcida e gritaria durante jogo entre celebridades

O clima esquentou nos bastidores do São João da Thay, e não foi só por causa das festas e atrações culturais. O influenciador baiano Ícaro Bomfim foi flagrado trocando beijos com Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, e o novo casal já está sendo tratado como "os pombinhos da vez" entre os convidados. >

A festa, que começou com um luau de boas-vindas e até teve Diego Hypolito coladinho no ator Gil Coelho, segue com muita interação, flertes e também algumas recusas.>

Enquanto isso, o grupo de ex-BBBs também aproveita o evento: Aline Patriarca, Lucas Pizane e Vinicius Nascimento formam uma panelinha inseparável, além de circularem com Guilherme e Delma, todos da última edição do reality. Já Renata Saldanha, vencedora do BBB 25, tem se mantido mais afastada do grupo e dos holofotes, mesmo com os fãs esperando algum tipo de interação com Vinicius.>