CINEMA

FOTOS: Anne Hathaway surge como Andy Sachs em primeiras imagens de 'O Diabo Veste Prada 2'

Atriz compartilhou fotos com figurinos inéditos do longa, que estreia nos cinemas em abril de 2026

Anne Hathaway está oficialmente de volta ao papel de Andy Sachs. A atriz divulgou na segunda-feira (21) as primeiras imagens caracterizada para “O Diabo Veste Prada 2”, sequência do clássico de 2006. Com estreia marcada para 30 de abril de 2026 nos cinemas brasileiros, o longa promete reviver o universo fashion que conquistou gerações. >

Em suas redes sociais, Hathaway publicou cliques no set de filmagens em Nova York, usando um elegante conjunto de alfaiataria preto com risca de giz. “Andy Sachs 2025”, escreveu na legenda da publicação, que imediatamente causou alvoroço entre os fãs.>

A nova produção conta com o retorno do elenco original, incluindo Meryl Streep como a icônica Miranda Priestly, Emily Blunt no papel de Emily Charlton e Stanley Tucci como Nigel. A continuação está entre as estreias mais aguardadas de 2026.>