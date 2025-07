COMBATIVA

Preta Gil criticou capa de revista que alterou sua imagem sem autorização: 'Não tem como não me indignar'

Cantora se revoltou com capa da revista Moda e Moldes e disse estar “em estado de choque” com a edição da foto

Em 2014, Preta Gil usou as redes sociais para denunciar uma situação que a deixou profundamente indignada. A cantora, que sempre defendeu a beleza real e a representatividade de corpos diversos na mídia, foi capa da revista Moda e Moldes naquele ano, mas se revoltou ao ver sua imagem alterada sem consentimento. "Em estado de choque! Não tem como não me indignar", escreveu ela no Instagram, ao comentar o uso abusivo de Photoshop na foto publicada. >