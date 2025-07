ATITUDE

Preta Gil fez militância contra as amarras

Lutou contra gordofobia, racismo, preconceito de gênero e pela naturalização da bolsa de colostomia

Roberto Midlej

Publicado em 22 de julho de 2025 às 05:00

Preta fez questão de mostrar nas redes sociais seu dia a dia Crédito: reprodução

Preta Gil nunca aceitou que as críticas dos outros funcionassem como limites a ela. A foto nua no disco de 2003 foi apenas uma das demonstrações disso. Em outras ocasiões, ela voltaria a enfrentar preconceitos, sempre com muita coragem. Um dos relatos mais antigos - e chocantes - está no livro Preta Gil: Os Primeiros 50, que ela lançou no ano passado. >

Ali, Preta lembra que, ainda criança, ela e o irmão Pedro (que morreu em 1991, aos 19 anos) eram chamados de “filho de macacos” pela motorista da van que os levava para a escola. Os dois estudavam em uma escola particular do Rio de Janeiro onde havia pouquíssimas crianças negras. Em casa, a menina relatou o ocorrido à mãe, Sandra, que foi à escola em seguida, para pedir uma providência. “Minha mãe foi para cima com tudo, pegou a mulher pelo pescoço e a sacudia. E batia com a bengala no carro da mulher. ‘Você chamou meus filhos de macacos?”, escreve Preta no livro. Mas a motorista não sofreu nenhuma punição, segundo a cantora.>

Na verdade, literalmente, desde o dia em que nasceu, Preta foi vítima de racismo: quando Gilberto Gil foi registrá-la no cartório, o tabelião se recusou a emitir uma certidão com aquele prenome. “Se fosse Branca, Rosa ou Clara, poderia? Acho que o senhor já registrou muitas”, questionou Gil. Ainda assim, o tabelião fez uma exigência: que fosse incluído um nome católico no registro e assim surgiu Preta Maria. Só aí o tabelião aceitou registrar.>

Além de racismo e gordofobia, Preta se engajou desde jovem em questões de sexualidade. Também no livro, ela relata que foi expulsa do Colégio Andrews, no Rio, porque deu um beijo na colega Amora Mautner, hoje diretora de novelas da Globo. O beijo entre as meninas foi uma forma de reagir a uma declaração preconceituosa de uma professora, associando homossexualidade a doenças. >

Preta também se assumia bissexual e aos 15 anos namorou uma menina em Salvador, chamada Adriana, como diz no livro: “Ela era vendedora em uma loja de roupas no shopping e era amiga de alguns amigos meus. Tinha seus 20 anos, era linda, era modelo e andrógina. E me apaixonei”. Foi na Praia do Forte, no Réveillon de 1990 para 1991, que elas se beijaram.>

Preta também namorou e se casou com homens. O primeiro namorado foi o ator Marcos Palmeira, com quem ela revelou ter perdido a virgindade. Foi casada com outro ator, Otávio Muller, e daquela relação nasceu Francisco Gil, que hoje tem 30 anos e é conhecido como Fran Gil. Cantor, ele integra o grupo Os Gilsons.>