SOTEROPOLITANA

Preta baiana: banho de mar, dendê e fé no sagrado

Veja o que a artista fazia quando passava tempos em Salvador, cidade onde será sepultada

Luiza Gonçalves

Publicado em 22 de julho de 2025 às 05:00

Momentos de Preta Gil em Salvador Crédito: reprodução e Arisson Marinho

Para muitos, Preta Gil era sinônimo de afeto. Carismática e cheia de vida, ela conquistava as pessoas por onde passava e vivia cada momento com intensidade - da música à espiritualidade, da moda à militância. Essa forma vibrante de ser encontrava um reflexo perfeito em Salvador, cidade que morou na primeira infância e frequentou durante toda sua vida, construindo uma teia de laços familiares, afetivos e ancestrais. >

A capital baiana era para Preta um lugar de memória, reencontros e renovação e marcou parte dos seus últimos momentos em 2025, antes de partir para o tratamento de câncer nos Estados Unidos, deixando na derradeira passagem por aqui memórias de uma Preta foliã e decidida a aproveitar o que mais gostava na vida. >

O amor por Salvador era tão grande que Preta escolheu a cidade para ser sepultada. No Rio, será velada. A família, porém, ainda não marcou as datas das despedidas, pois está cuidando da burocracia para o traslado de Nova York, onde a artista morreu neste domingo (20), para o Brasil. Em seu perfil no Instagram, Gilberto Gil disse que, assim que tiverem um posicionamento, divulgarão mais informações aos amigos e fãs. >

Veja cinco pontos marcantes que fizeram parte do estilo de vida soteropolitano da cantora e empresária:>

Paixão pelo mar>

Um dos momentos mais marcantes da despedida de Preta Gil desse plano foi seu mergulho na Baía de Todos-os-Santos em março deste ano, após dois meses internada em São Paulo. “Foi melhor do que eu sonhei! Fui liberada pelos médicos a dar um mergulho no mar, e hoje, finalmente, aconteceu!”, escreveu na época. >

Amante das águas - doces e salgadas -, sempre que vinha a Salvador, Preta reunia os amigos e familiares e vestia os mais coloridos biquínis para curtir dias de sol e mar. Seu destino favorito era o Porto da Barra, praia de sua infância e onde passou diversos verões. >

fé no sagrado>

A espiritualidade sempre foi um pilar na vida de Preta Gil, conectando-a com sua fé e ancestralidade. Em 2021, no programa Casa GNT, Preta mostrou seu altar pessoal com imagens de orixás e santos católicos que era devota, como Irmã Dulce, além de destacar a influência da cultura baiana desde sua infância em hábitos como ir à Basílica do Senhor do Bonfim. “Esse altar simboliza muito do que eu sou. Eu sou plural, eu sou uma mulher das misturas, da diversidade e acho que meu altar, minha fé não poderia ser diferente”, disse no programa. >

Uma das igrejas da capital baiana que também era frequentadas por Preta é de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. Em janeiro de 2024, a cantora esteve no santuário para uma missa de ação de graças celebrando a sua recuperação da doença. >

“Foi uma celebração marcada pelo carinho dos amigos. Organizada por Dadá, que é produtor e amigo da família, e pensando em agradecer por esse primeiro momento de vitória. Um momento muito grandioso, que nos fez rezar pela vida. Preta tinha um carinho muito grande pela Rosário, sempre que podia passava por lá e se identificava com as pautas contra o racismo e a discriminação. Ela deixa uma marca muito valiosa como artista, produtora, mulher de fé, decidida em seus projetos e ela pode manifestar com sua enfermidade o quanto nós podemos continuar lutando pela vida. Preta tinha desejo pela vida, durante toda sua trajetória”, reflete o Padre Lázaro Muniz, pároco que celebrou a missa. >

Culinária baiana >

Em São Paulo, veio a vontade de comer um acarajé. Ela pediu um delivery no hospital, embora tenha revelado que não se igualava ao de Salvador. Mas o desejo estava saciado. Quando estava na Bahia, Preta sempre compartilhava seu amor pela culinária do estado em idas a restaurantes locais. Um deles era o Preta, na Ilha dos Frades, comandado pela chef Angeluci Figueiredo.>

“Ela gostava muito de vir à Ilha dos Frades, dizia que ficava feliz quando entrava no barco. Quando dava, vinha ao restaurante com amigos ou com o filho e era muito generosa com as pessoas, tirava foto, fazia vídeos. Era muito solar. Na parte da comida, gostava sempre de beliscar de tudo um pouco”, relembra Angeluci. >

Em março deste ano, Preta Gil também deu uma passadinha no restaurante Origem, que tem como chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, para um menu de cinco etapas. “Não chegamos ao fim do menu degustação, paramos antes porque é muita comida, mas valeu cada garfada! Recomendo!”, disse a cantora, em suas redes sociais. >

“Todos estavam muito felizes de recebê-la, super honrados. Para mim, essa mulher sempre foi algo muito além e de todas as formas, de força, de posicionamento, de amizade, alegria, um exemplo para todas as mulheres”, pondera a chef Lisiane.>

Festividades >

Preta Gil teve uma relação profunda e afetiva com as festas populares da Bahia, como o 2 de Fevereiro e a Lavagem do Bonfim, celebrando mesmo quando não estava em solo baiano. Figura carimbada no carnaval de Salvador, a cantora fez história ao assumir em 2018 o papel de anfitriã e gestora artística do camarote Expresso 2222 no seu vigésimo ano de atuação.>

Um dos momentos marcantes da varanda do camarote foi em 2015, onde Preta se uniu a Luiz Caldas e Gilberto Gil para cantar os 30 anos da Axé Music. Em 2025, curtiu seu último Carnaval da mesma varanda ovacionada pelo público, reverenciada por diversos artistas. >

Na varanda do Expresso, vestida de branco e com jóias douradas, era só alegria. E em muitos instantes foi às lágrimas, como no momento em que Ivete Sangalo, amiga de longa data, parou o trio para festejar a presença de Preta na folia. “Minha irmã, você não tem ideia da alegria que é entrar nesse carnaval e dar de cara com você, aproveitando sua vida. Te amo, minha pretinha, você é uma mulher extraordinária”, se declarou a cantora.>

Amizades >