Fátima flagra César com outra em ‘Vale Tudo’ e se revolta: ‘Eu não acredito nisso’

Vilã não aceita traição do amante, mesmo sendo casada com Afonso, e arma barraco ao encontrá-lo com uma modelo na cama

Heider Sacramento

Publicado em 22 de julho de 2025 às 12:15

Fátima flagra César na cama com outra Crédito: Reprodução/TV Globo

Mesmo casada com Afonso (Humberto Carrão), Fátima (Bella Campos) não admite dividir César (Cauã Reymond) com mais ninguém em Vale Tudo. Nos próximos capítulos da novela das 9 da Globo, a vilã será surpreendida ao flagrar o amante na cama com outra mulher. >

Para encontrar César, Fátima mentirá novamente para o marido, como tem feito ao longo do casamento. "A Nati, minha amiga, ligou e ela não tá legal", dirá, afirmando que a suposta amiga está bêbada e sem dinheiro para pagar o bar. Quando Afonso se oferecer para acompanhá-la, ela recusará. "De jeito nenhum... Que eu sei que você vai odiar esse aluguel. Não vou demorar, não", completará, dando um beijo rápido de despedida.>

