BEBÊ A BORDO

Maíra Cardi passa 8 horas montando enxoval da filha nos EUA

Grávida de 8 meses, influenciadora se empolga em loja de bebê em Orlando e detalha dificuldades causadas por cirurgia no seio

Maíra Cardi está em Orlando, nos Estados Unidos, com o marido, Thiago Nigro, e a filha Sophia para montar o enxoval da nova bebê que está prestes a nascer. Grávida de oito meses, a influenciadora passou mais de oito horas em uma das lojas mais procuradas por mamães brasileiras, a Macrobaby, e compartilhou tudo com seus seguidores. >

“Não sei se vou conseguir amamentar, por causa do silicone, mas vou tentar com a ajuda de equipamentos que possam facilitar esse processo”, contou Maíra, relembrando as dificuldades que teve para amamentar a filha mais velha, Sophia, devido às próteses de silicone grandes que usava na época.>