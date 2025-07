MUDANÇA

Ator de ‘Êta Mundo Melhor!’ perde 20 kg após engordar 50 kg na pandemia

Ator enfrentou fase difícil na pandemia, emagreceu e comemora estreia na TV

Heider Sacramento

Publicado em 22 de julho de 2025 às 09:33

Ator emagrece 20 kg após temporada em spa Crédito: Reprodução

O ator Fábio de Luca, conhecido por suas esquetes no Porta dos Fundos, passou por uma grande transformação nos últimos anos. Após enfrentar um quadro de depressão durante a pandemia, período em que chegou a pesar 193 kg, ele decidiu se internar por três meses em um spa no interior do Paraná, onde perdeu mais de 20 kg.>

“O período no spa foi maravilhoso, mas é como estar numa redoma de vidro, com tudo muito controlado. Quando voltei para casa e o diabo do aplicativo de delivery começou a pentelhar no celular, acabei recuperando muita coisa do que tinha perdido”, contou em entrevista a coluna Play do jornal O Globo. Hoje, o ator mantém uma rotina de exercícios físicos e aderiu ao uso das chamadas “canetas emagrecedoras”. “Agora também estou fazendo tratamento com essas canetas. Estou novamente numa trajetória de reeducação alimentar.” >

Aos 45 anos, Fábio comemora a estreia na televisão em grande estilo: ele dá vida ao detetive Sabiá, na novela Êta Mundo Melhor!, exibida nas tardes da Globo. “A novela tem um clima delicioso, algo meio cartunesco, meio farsa, onde podemos brincar e criar. Estou muito, muito feliz com isso”, afirma. O personagem, contratado por Candinho (Sergio Guizé) para encontrar seu filho, já virou assunto nas redes sociais. “Alguns o acham fofo. Outros dizem: ‘Meu Deus, o Sabiá jamais será um Jack (detetive vivido por David Lucas em ‘Êta Mundo Bom!’)’”.>