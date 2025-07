TRAUMA

Ao lado de Caetano, Preta Gil viveu o caos do 11 de Setembro nos EUA

Cantora estava em Los Angeles e relatou o pânico vivido ao lado da família em sua autobiografia

Preta Gil, que morreu no último domingo (20) aos 50 anos, esteve em Los Angeles no dia 11 de setembro de 2001, quando aconteceram os atentados terroristas às Torres Gêmeas, em Nova York. A cantora já havia contado em entrevistas o impacto emocional que viveu ao presenciar um dos maiores ataques da história dos Estados Unidos. >

Na autobiografia "Preta Gil: Os Primeiros 50", a cantora relembrou o impacto dos atentados de 11 de setembro e contou que estava nos Estados Unidos ao lado de Caetano Veloso, em Los Angeles, para o Grammy. “Ele ia receber um prêmio em nome dele e de meu pai. Meu tio iria até se apresentar naquela noite. Como meu pai não podia ir, pediu para eu ir representá-lo. Fomos, então, eu e meu irmão Bem. Estávamos todos lá e aí rolaram os atentados... É uma situação na qual você se sente em um filme”, escreveu.>

Preta descreveu o clima de tensão vivido em Los Angeles após os ataques. “A gente em Los Angeles e aquele medo de um avião cair em cima de nós. Rolou um pânico generalizado e fomos todos para o quarto do tio Caetano, numa espécie de vigília, e ficamos assistindo ao noticiário na TV, falando com nossas famílias no Brasil, para tentar tranquilizar a todos”, relatou.>

Ela também compartilhou o sentimento de angústia diante do fechamento do espaço aéreo: “O espaço aéreo de Los Angeles estava fechado e não tinha como voltar. Meu filho estava no Brasil, rolava uma sensação de impotência, de ‘nunca mais vou vê-lo’”, contou.>

Despedida de Preta Gil

A filha de Gilberto Gil enfrentava um câncer no intestino desde janeiro de 2023. Após meses de tratamento, ela anunciou remissão em dezembro daquele ano, depois de uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão de ileostomia. No entanto, a doença retornou em agosto de 2024 com novos tumores, incluindo metástase no peritônio, lesões em dois linfonodos e no ureter.>