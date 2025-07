NOVELA DAS 9

'Vale Tudo': Odete é flagrada com amante e acidente grave agita capítulo desta terça (22)

Odete Roitman perde a paciência com Walter e Jarbas sofre acidente em momento decisivo da trama das nove da Globo

O capítulo desta terça-feira (22) da novela “Vale Tudo” promete agitar a reta final antes da chegada ao 100º episódio. Um acidente de carro envolvendo Jarbas (Leandro Firmino), novo funcionário de Odete Roitman (Debora Bloch), vai movimentar a trama. O susto acontece logo após o personagem surpreender sua companheira, Consuêlo (Belize Pombal), em um momento decisivo da narrativa. >

Paralelamente, Odete, a grande vilã do folhetim e uma das figuras mais temidas da teledramaturgia, será flagrada com Mario Sérgio (Thomas Aquino) por Walter (Leandro Lima). A empresária, aliás, demonstra estar cada vez mais impaciente com Walter, um de seus atuais “boys”.>

Também no episódio de hoje, Maria de Fátima (Bella Campos) pega César (Cauã Reymond) no flagra ao vê-lo com uma modelo, enquanto Heleninha (Paolla Oliveira) percebe o clima tenso entre Ivan (Renato Góes) e a filha de Raquel (Taís Araújo). Já Ana Clara (Samatha Jones) revela a Odete que trancou a faculdade para cuidar de Nise (Teca Pereira). >