LEMBRANÇAS

Melhor amiga revela qual foi 'o maior prazer' de Preta Gil nas últimas semanas de vida

Ju de Paulla acompanhou a cantora durante o tratamento nos Estados Unidos

Ju de Paulla, melhor amiga de Preta Gil (1974–2025), revelou em suas redes sociais qual foi o 'maior prazer' da cantora em suas últimas semanas de vida: o futebol. A DJ e influenciadora digital largou tudo no Brasil e passou três meses ao lado da artista nos Estados Unidos, onde a filha de Gilberto Gil fazia tratamento contra o câncer. >

"Nas nossas últimas semanas o maior prazer dela era assistir a Copa do Mundo dos Clubes! Nós assistimos quase todos os jogos, inclusive vibramos muito pelo Flamengo, afinal somos flamenguistas!", escreveu. Segundo Ju, Preta se divertia com a descoberta: "Ela ainda falava: 'Só o que me faltava, ficar véia e futeboleira!'".>