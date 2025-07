CURITIBA

Polícia abre investigação sobre caso de estudante atacada por estar sem sutiã: 'Sem-vergonha'

Mulher seguiu jovem de 18 anos e a agrediu, em cena capturada por imagens

Carol Neves

Publicado em 22 de julho de 2025 às 14:16

Estudante foi agredida Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná está investigando a agressão sofrida por uma jovem de 18 anos no centro de Curitiba. A estudante foi atacada por uma mulher após ser acusada de estar sem sutiã. O caso aconteceu na última quarta-feira (17) e foi registrado por câmeras de segurança de uma galeria comercial na região do Alto São Francisco.A vítima já passou por exames.>

As imagens mostram o momento em que a vítima é agredida fisicamente, recebendo socos no rosto e sendo arrastada pelos cabelos até a porta do local. Segundo a defesa da jovem, o ataque teve início na rua, quando a mulher passou a ofendê-la verbalmente, chamando-a de "sem-vergonha", e a ameaçar de morte.>

De acordo com o advogado Eduardo Holdorf, a agressora afirmou que mataria a estudante com a ajuda do marido. Assustada, a jovem tentou se proteger entrando na galeria, mas foi seguida e novamente agredida, sem conseguir ajuda imediata. A violência só cessou quando pessoas próximas gritaram por socorro, fazendo a agressora fugir.>

O caso foi inicialmente registrado como lesão corporal, mas a defesa sustenta que houve tentativa de homicídio ou feminicídio, considerando o teor das ameaças e o motivo da violência. A Polícia Civil informou que está analisando as imagens e colhendo depoimentos para esclarecer os fatos. A vítima passou por exame de corpo de delito e deverá prestar depoimento formal nos próximos dias.>

O caso repercutiu entre políticos. "A hipocrisia dos que se escondem atrás de uma falsa ideia de moral e bons costumes estão sendo estimuladas por interesses políticos no Paraná e no Brasil. Todos querem atirar a primeira pedra. Contaminados e manipulados pelas informações falsas que alimentam seus preconceitos e que deixam revelar seus desejos de violência e morte", disse o deputado estadual Renato Freitas (PT-PR).>