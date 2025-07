BRASIL

Carro invade shopping e percorre 200 metros pelos corredores; veja vídeos

Motorista foi detido, e a polícia apura motivação; ninguém ficou ferido

Um motorista invadiu com o carro o shopping Flamboyant, em Goiânia (GO), e chegou a percorrer cerca de 200 metros entre os corredores e lojas do estabelecimento na noite dessa segunda-feira (21). Ninguém foi atingido, mas quiosques ficaram destruídos. O veículo só parou quando bateu em uma pilastra.>