FRAUDE

Servidor público é investigado após passar dois anos batendo o ponto sem trabalhar

Homem recebeu salário integral durante o período, mesmo sem cumprir expediente

A Polícia Civil do Paraná indiciou um servidor público de 56 anos, identificado como Luciano Gaspar Daru, suspeito de fraudar durante quase dois anos o registro de ponto do trabalho. Segundo denúncia, ele comparecia à Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, apenas para bater o ponto eletrônico e sair em seguida, sem cumprir expediente.>