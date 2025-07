BRASIL

Padrasto confessa ter matado enteado com bolinhos de mandioca envenenados

Lucas da Silva morreu no domingo (20)

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de julho de 2025 às 19:38

Lucas da Silva Santos Crédito: Reprodução

Ademilson Ferreira dos Santos, padrasto do jovem Lucas da Silva Santos, de 19 anos, que morreu após consumir um bolinho de mandioca no bairro Alvarenga, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, confessou ter matado o enteado. Ele teve a prisão preventiva decretada após contradições no depoimento que deu à polícia e foi preso na última quarta-feira (16). Lucas morreu no domingo (20). >

"Eu pedi para minha esposa comprar o chumbinho e ela comprou. Eu fui atrás de um potinho de creme de leite para os bolinhos. Coloquei o creme de leite, botei um pouco do chumbinho e coloquei na boca: cortou minha boca. Dei um pouco para o Lucas, um pouco para o Tiago e um pouco para ela [esposa]", revelou o homem, em um áudio divulgado pela Rádio CBN SP. >

Lucas da Silva Santos foi internado após ser envenenado 1 de 4

Embora tenha dado o veneno para os familiares, o homem confessou que o objetivo era que ele mesmo fosse envenenado. "Eu queria me matar. Eu queria acabar com a minha vida, entendeu? Dei um pouquinho pra cada um e o que mais sofreu foi o Lucas".>

Lucas foi internado em estado grave após comer um bolinho de mandioca. O caso aconteceu no dia 11 de julho. De acordo com a titular do 6º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, Liliane Lopes Doretto, Ademilson preparou e serviu os pratos às vítimas no dia em que o jovem passou mal. As informações são do G1 São Paulo.>