PRINCIPAL SUSPEITO

Padrasto de jovem internado após comer bolinho de mandioca é preso

Lucas da Silva Santos está internado em estado grave, mas estável

O padrasto jovem que foi envenenado após comer um bolinho de mandioca em São Paulo foi preso nesta quarta-feira (16). Ademilson Ferreira dos Santos teve a prisão preventiva decretada após contradições no depoimento que deu à polícia. >

O jovem e seus pais comeram o petisco por volta das 20h do sábado (12), mas só Lucas passou mal. Ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi constatado o envenenamento. >

O boletim médico mais recente mostra que Lucas está entubado, fez hemodiálise e está em estado grave, mas estável. A Polícia agora aguarda o resultado do exame toxicológico para confirmar a substância usada para o crime.>

Um pastor evangélico da igreja que Lucas frequentava entregou à delegacia que investiga o caso prints de uma conversa com Ademilson. As mensagens apontam que o padrasto tinha um comportamento diferente com o jovem porque ele não queria mais viver na casa.>