VIOLÊNCIA POLICIAL

PM que deu tapa no rosto de mulher em Feira de Santana é afastado

Policiais que fizeram a abordagem são do Esquadrão de Motociclistas Asa Branca

O policial militar que foi flagrado dando um tapa no rosto de uma mulher foi afastado e a PM instaurou um processo administrativo para apurar o caso. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (15), no Conjunto Aviário, em Feira de Santana. >

“Foi identificado o agente atracomandamente e já foi providenciada a devida apuração dos fatos. O agente já foi afastado das suas atividades para que possamos, com a maior brevidade possível, fazer a devida apuração e restabelecer a confiança da população na Polícia Militar”, disse a major Lilian Conceição ao g1. Ainda de acordo com ela, os policiais que fizeram a abordagem são do Esquadrão de Motociclistas Asa Branca.>