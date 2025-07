CRIME

Adolescente é executado pelo BDM no Alto da Terezinha

Caso foi registrado na tarde de terça-feira (15)

Wendel de Novais

Publicado em 16 de julho de 2025 às 12:15

Adolescente foi morto a tiros pelo BDM Crédito: Reprodução

A tarde de terça-feira (15), na localidade da Grunha, no bairro de Alto de Terezinha, em Salvador, foi marcada por diversos tiros relatados por moradores na região. Alguns desses disparos foram dados em uma execução de Lucas de Oliveira, de 17 anos, morto a tiros por traficantes na Travessa 2 de Julho por traficantes do Bonde do Maluco (BDM).>

O bairro é conflagrado por uma disputa entre a facção e o Comando Vermelho (CV) que tem assustado moradores. O adolescente teria sido morto em meio a essa disputa por 'levantar bandeira' do CV, de acordo com fonte policial consultada pela reportagem. A morte foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA). >

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

De acordo com a corporação, agentes da 18ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados por moradores com a denúncia de que o adolescente estava ferido no meio da rua. Ao chegarem no local, no entanto, os agentes encontraram a vítima sem sinais vitais e isolaram a área. >