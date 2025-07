VEJA VÍDEO

PM é flagrado dando tapa na cara de mulher em Feira de Santana

Caso foi registrado no Conjunto Aviário na noite de terça-feira (15)

Um policial militar foi flagrado agredindo uma mulher durante uma ação no Conjunto Aviário, em Feira de Santana, na noite de terça-feira (15). Nas imagens, gravadas por moradores vizinhos a uma residência em que os militares estavam na frente, é possível ver a vítima argumentando com os policiais antes ser agredida por um agente. >

No vídeo, é possível ver um dos policiais gritando com a mulher. “Presta atenção! Cala a boca e me escuta que eu estou falando com você”, brada um policial. Em seguida, o PM agressor que tinha se aproximado enquanto a conversa acontecia, surpreende a mulher com um tapa na cara. A agressão foi tão forte que o som ecoa claramente no vídeo. >