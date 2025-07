CRIME

Emboscada: homem é morto a facadas após ser flagrado com esposa de amigo

Ivan Michel Bonotto foi alvo de crime planejado

Um homem identificado como Ivan Michel Bonotto, 35 anos, foi morto a facadas no Mato Grosso em um crime planejado pelo próprio amigo. De acordo com informações que desencadearam a Operação Inimigo Íntimo, que investiga o caso, Ivan foi vítima de uma emboscada armada pelo empresário Gabriel Tacca, amigo da vítima. >

A ação criminosa se deu após o empresário descobrir que Sabrina Iara de Mello, sua esposa, teria o traído com Ivan. A suspeita teria ganhado força após um vídeo dos dois na casa do empresário ser registrado por câmeras de segurança na cidade de Sorriso, que fica a 420 km de Cuiabá. >

Por conta do crime, que ocorreu em março, Gabriel e Danilo, comerciante que teria participado do assassinato foram presos. Além disso, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão que vão auxiliar nas investigações de homicídio qualificado e fraude processual. >

A Polícia Civil tem indícios de que Ivan teria sido morto por Danilo em uma distribuidora que Gabriel é proprietário. Apesar de não ser o executor, o empresário teria encomendado a morte do amigo por descobrir que ele mantinha relações com a sua esposa. >

Na época do crime, o caso foi investigado como consequência de briga em bar, seguindo depoimento de Gabriel. No entanto, a real motivação acabou sendo revelada pelos investigadores, mesmo com o empresário alegando que não conhecia ou tinha qualquer relação com Ivan. >