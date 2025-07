CRIME

Três mulheres são presas com 30kg de cocaína escondidos em ônibus na Bahia

Droga estava escondida em malas das suspeitas

De acordo com a polícia, a droga tinha como destino cidades do interior baiano e Salvador e estava escondida em malas carregadas pelas suspeitas, que são da Bahia, mas vinham do Rio de Janeiro. As suspeitas foram presas depois de equipes policiais interceptarem o ônibus e cercá-lo, encontrando os tabletes de cocaína no bagageiro do veículo. As mulheres foram presas em flagrante e levadas para a delegacia. >