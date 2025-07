CRIME

Miliciano da El Patrón é executado em Feira de Santana horas após sair de presídio

Kleber Herculano de Jesus, o Charutinho, foi surpreendido por homens armados

De acordo com fonte policial consultada pela reportagem, a ação foi rápida e de alta violência. “O carro em que ele estava foi interceptado por um outro veículo e homens armados agiram com velocidade. Desceram, renderam Charutinho e deram diversos tiros na cabeça, mais de 10 com certeza. A vítima caiu morta em via púbica e os suspeitos saíram do local”, descreve a fonte, sem se identificar. >