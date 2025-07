FAROL DA BARRA

27 baleias são observadas em um único dia no mar de Salvador

A temporada de observação dos animais começou oficialmente, com expectativa de recorde

Carol Neves

Publicado em 15 de julho de 2025 às 14:30

Baleias no Porto de Salvador em 2024 Crédito: Divulgação / Guarda Portuária

A temporada de avistamento de baleias-jubarte em Salvador foi oficialmente aberta nesta terça-feira (15) com um evento na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), no bairro do Comércio. A ação, promovida pela Prefeitura em parceria com o Instituto Baleia Jubarte, marca o início de um dos períodos mais importantes para o turismo náutico da capital baiana. E, mesmo antes do eventol, 27 baleias já foram observadas em um único dia, nesta segunda-feira (14), a partir do ponto de observação no Farol da Barra. >

Entre os meses de julho e outubro, a Baía de Todos-os-Santos, a segunda maior baía navegável do planeta, torna-se rota das jubartes em seu ciclo reprodutivo. Segundo projeção do Instituto Baleia Jubarte, mais de 35 mil indivíduos devem circular pelo litoral brasileiro em 2025. Em 2024, foram registradas 1.012 aparições, superando os 843 avistamentos de 2023 na costa de Salvador.>

Durante o lançamento da temporada, a vice-prefeita e secretária da Secult, Ana Paula Matos, destacou a importância econômica e cultural do evento para a cidade. “Há turistas internacionais que vêm observar baleias em Salvador – nos últimos dias, recebemos um grupo de 40 deles. Essa visita possibilita intercâmbio de conhecimento, ocupação de hotéis, utilização dos nossos pacotes turísticos, movimentação de uma economia que pulsa”, afirmou. Ela também ressaltou as qualidades naturais e históricas da capital: “Temos tudo, inclusive um turismo náutico potente que melhora nossa economia e amplia a receita da nossa capital, através de estratégias que temos desenvolvido.”>

A secretária do Mar (Semar), Maria Eduarda Lomanto, reforçou o potencial da cidade em oferecer experiências únicas. “Mais um ano de parceria com o projeto Baleia Jubarte, uma iniciativa respeitada mundialmente. Nossa expectativa é que venham mais animais e possamos fortalecer ainda mais nosso turismo náutico”, declarou. Entre as ações recentes, destacou a realização da Oficina de Boas Práticas e Turismo de Observação de Cetáceos, que capacitou profissionais da área e distribuiu materiais educativos nas marinas de Salvador.>

Para o diretor de Turismo da cidade, Gegê Magalhães, o fenômeno das jubartes tem valor ambiental e turístico. “É o segundo maior ecossistema marítimo do mundo. E as baleias escolhem a nossa Baía de Todos-os-Santos para o acasalamento e a gestação. Isso é muito importante para o nosso turismo sustentável”, afirmou.>

As ações de incentivo ao turismo de observação envolvem uma política pública integrada que inclui diversas secretarias, como Secult, Semar, Secis (Sustentabilidade) e Smed (Educação). Segundo Magalhães, a estratégia abrange desde a preservação ambiental até a conscientização das futuras gerações. “Promovemos visitas, trazemos as crianças das nossas escolas para conhecer o projeto, conhecer a importância da preservação. Se eles são sensibilizados na infância e adolescência, vão se tornar adultos responsáveis.”>

O secretário de Sustentabilidade, Ivan Euler, destacou o papel ambiental das jubartes. “As baleias são os maiores mamíferos aquáticos do planeta. É uma dádiva Salvador ser a capital da Amazônia Azul e ter as baleias aqui nesse período.” Ele explicou que os cetáceos contribuem significativamente para o equilíbrio ecológico ao captarem gás carbônico e levarem esse material para o fundo do mar após a morte, o que ajuda na regulação climática global.>

Evento aconteceu hoje Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

Enrico Marcovaldi, vice-presidente e cofundador do Projeto Baleia Jubarte, também participou do evento e reforçou a importância da proteção dos animais. “Estamos acompanhando mais de 35 mil jubartes que percorrem o litoral do Brasil, e Salvador é uma das regiões que têm esse privilégio de recebê-las em suas águas.” Segundo ele, o turismo de observação é uma ferramenta eficaz para a conservação. “Com agregação do valor econômico das baleias, reduzimos o risco do retorno à caça.”>