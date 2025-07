LAURO DE FREITAS

Dois homens morrem em confronto com a Polícia Militar em Portão

Agentes foram enviados ao local para intensificar o policiamento na localidade quando houve o confronto

Agentes foram enviados ao local para intensificar o policiamento na localidade quando se envolveram em um confronto com um grupo de indivíduos armados. Segundo a nota enviada pela PM, dois suspeitos foram atingidos e socorridos para uma unidade de saúde da região, onde morreram.>

Na ação, foram apreendidos uma metralhadora calibre 9mm com numeração raspada, um revólver calibre 38, 33 porções de maconha, 20 embalagens contendo crack e uma balança de precisão.>

De acordo com a TV Record, uma área da localidade está às escuras, porque suspeitos teriam danificado um poste de energia, para evitar as buscas da polícia. A PM não passou mais detalhes sobre as mortes.>