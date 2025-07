SORTUDOS

Três apostas de Salvador faturam R$ 80 mil na Mega-Sena

Bilhetes tiveram cinco acertos

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de julho de 2025 às 21:49

Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

O concurso de nº 2888 do jogo lotérico Mega-Sena terminou com três apostas soteropolitanas vencedoras. Os bilhetes possuíam cinco dos seis números sorteados na noite desta terça-feira (15). Somados, os valores chegam a R$ 80,8 mil, sendo R$ 26,9 mil de cada uma delas. Em todo o estado, outras duas apostas acertaram também cinco números: em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e Barra do Rocha, no Sul baiano.>

Uma das apostas de Salvador foi realizada na Loteria da Fé, na Avenida São Rafael, no bairro de São Marcos; a segunda na Relil Loteria Esportiva, na Avenida Princesa Isabel, na Barra; e a terceira por meios eletrônicos. Os números sorteados foram: 03-09-15-27-39-59.>

Já o prêmio principal, de R$ 45 milhões, foi para uma aposta feita na cidade de Julio de Castilho, no Rio Grande do Sul. O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (17), com estimativa de prêmio de R$ 3,5 milhões.>

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.>

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa. Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago. >