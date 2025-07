ALPES BROTENSES?

Entenda por que faz mais frio em lugares altos

Meteorologistas explicam relação entre altitude e temperatura

Larissa Almeida

Publicado em 16 de julho de 2025 às 05:30

Inverno em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

O mês de julho tem sido de provação para os baianos que, após vivenciarem as festas juninas, estão sendo obrigados a encarar o frio do inverno sem ter no horizonte nenhuma perspectiva de fogueira e forró para se aquecer. Nos locais mais altos do estado, a queda de temperatura é sentida com maior intensidade, diante da relação direta entre a altitude e as condições atmosféricas. >

Alguns dos pontos mais altos da Bahia estão na região da Chapada Diamantina, Vitória da Conquista e demais municípios do sudoeste do estado, bem como cidades do oeste e centro-oeste. A capital Salvador, embora não esteja em um local alto a ponto de ser considerado um dos mais frios, possui bairros com grandes altitudes, onde moradores têm reclamado do frio.>

Esse é o caso da estudante Sabrina Marques, 23 anos, moradora de Águas Claras, que só costuma dormir com o ventilador no máximo, mas viu a rotina mudar neste mês de julho. Fã de praia e sempre disponível para a paquera aos finais de semana, ela não tem colocado os pés para fora de casa se não for para ir até a universidade. Tudo isso por um motivo só: o frio insustentável que faz em um dos bairros mais altos de Salvador. >

“Estou vivendo um momento único que é dormir sem ventilador. Sem contar que o guarda-roupa da piriguete tem sofrido e eu estou tendo que lutar com esse frio apenas jogando um casaco por cima da mini roupa e meia no pé. Tenho deixado de ir a rolês, porque ninguém merece sair com guarda-chuva, ficar com a roupa toda respingada de lama, ter que cobrir o look com um casaco e depender de Uber carro para se locomover com conforto”, relata. >

Em São Tomé de Paripe, o 9º bairro mais alto da cidade, a massoterapeuta Nicole Calmon conta que nem lembra quando sentiu tanto frio como neste mês. “Faz muito tempo, mas de imediato fui tirando as roupas de inverno do guarda-roupa e a poeira delas. Aqui em casa, estamos dormindo de pijama quentinho, meia e, às vezes, dois edredons, afinal, moro de frente para a praia, aí o frio duplica. Além disso, estamos optando por bebidas quentes e mantendo a casa fechada”, detalha.>

Brotas, mesmo com a fama de 'Alpes Brotenses', não está na lista dos bairros mais altos da cidade, tendo apenas 71,9 metros de altitude. Isso, no entanto, não é impeditivo para que haja, nas redes sociais, relatos de moradores se queixando do frio. "Brotas tá dobrado mesmo, ontem tive que levantar para fechar de vez as janelas do quarto", contou um internauta. "Verdade, ontem fez tanto frio que parecia Vitória da Conquista", respondeu outro.>

Por que faz mais frio no alto?

Segundo Cláudia Valéria, meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a relação entre a altitude e o frio ocorre em decorrência das condições atmosféricas. >

“Quanto mais alto, menor é a temperatura da atmosfera. Nessa época do ano, os lugares mais secos têm uma perda radiativa mais significativa, ou seja, aquilo que volta da Terra para a atmosfera, ao decorrer da noite, faz com que a temperatura caia mais. Por isso, tem lugares que podemos chegar a 10 ºC no estado”, explica. >

A meteorologista Andrea Ramos esclarece que, na prática, por ser um mau condutor de calor, o ar não consegue aquecer a atmosfera à medida que há um distanciamento do nível do mar. “Conforme subimos, a pressão do ar diminui e o ar se esfria e expande. Quando está sob menor pressão, ficando menos denso, isso significa que ele retém menos calor”, diz. >

“[Em locais altos], como há menos partículas de ar para absorver e reter o calor vindo da superfície terrestres, isso faz com que o frio seja mais sentido à medida que aumenta a altitude, pois a superfície é a principal fonte de calor da atmosfera, onde absorve a radiação solar e aquece o ar mais próximo a ela”, finaliza Andrea.>

Confira os 5 bairros mais altos de Salvador:

1. Valéria – 117 metros>

2. Pirajá – 112,2 metros>