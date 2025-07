ONLINE

Cursos gratuitos: mais de 1,4 mil vagas estão abertas nas áreas de educação e gestão

Oportunidade é exclusiva para pessoas com deficiência

Esther Morais

Publicado em 16 de julho de 2025 às 06:27

Cursos são gratuitos Crédito: Ground Picture | Shutterstock

Mais de 1,4 mil vagas estão abertas para cursos gratuitos com temáticas diversas como desenvolvimento pessoal, educação, cultura e produtividade, voltados especificamente para pessoas com deficiência. Os cursos são online, têm carga horária de 40 horas e vão entregar certificados para os participantes.>

São oferecidos cursos como Alfabetização e Letramento; Educação de Jovens e Adultos; Educação Especial com Ênfase em Deficiência Física; Educação Especial com Ênfase em Deficiência Intelectual; Educação Especial com Ênfase em Transtornos Globais do Desenvolvimento; Educação Física; Didática; Currículo e Avaliação e Educação Física Escolar com Ênfase em Deficiência Física.>

Também estão disponíveis Empreendedorismo e Growth Hacking; Gestão de Custos e Planejamento Estratégico; Gestão em Gerontologia; Gestão Estratégica de pessoas no Setor Público; Intolerância e Alergias Alimentares; Urgência e Emergência em Saúde Mental; e Atendimento Educacional Especializado. As inscrições podem ser realizadas acessando este link. >

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Salvador e a Faculdade Anhanguera. "Todos podem realizar as inscrições. A iniciativa é muito importante, pois muitas pessoas com deficiência, ou mesmo seus familiares, não têm condições financeiras de pagar por cursos para se qualificar. Por isso mesmo, estamos criando essa oportunidade para que elas possam ampliar as suas chances no mercado de trabalho e também se qualificar para concursos, por exemplo", explica Daiane Pina, diretora de Políticas para Pessoas com Deficiência da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).>