CNU 2025 oferece 171 vagas para o Nordeste e salários de até R$ 13 mil; veja cargos

Lotações incluem Natal (RN), Salvador (BA) e Recife (PE)

Esther Morais

Publicado em 11 de julho de 2025 às 07:23

Concurso Público Nacional Unificado (CNU) Crédito: Reprodução

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) tem 171 vagas abertas para atuação no Nordeste, com salários iniciais que chegam a R$ 13 mil. Os cargos contemplam atuação em áreas como saúde, educação, pesquisa, engenharia, regulação e tecnologia, com oportunidades em capitais e cidades do interior. As inscrições estão abertas até 20 de julho e, no Brasil, são 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos e entidades da administração pública federal. >

Na Região Nordeste, as vagas estão distribuídas entre órgãos como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Comando da Marinha, Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), Agência Nacional de Mineração (ANM), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e diversos ministérios. Há oportunidades nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Engenharias, Agronomia, Tecnologias de Informação e Regulação, entre outras.>

Confira abaixo a relação de vagas ofertadas na região Nordeste:

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): São 78 vagas para Analista do Seguro Social, distribuídas entre as especialidades de Serviço Social (52 vagas), Fisioterapia (24), Psicologia (1) e Terapia Ocupacional (1). As vagas estão disponíveis em diversas cidades do Nordeste, com algumas lotações definidas em Recife (PE).>

Comando da Marinha: Oferece 14 vagas para médicos nas especialidades de traumato-ortopedia, anestesiologia, infectologia, intensivista clínico, oftalmologia, radiologia, oncologia, endocrinologia, clínica médica, cardiologia, ginecologia e obstetrícia e psiquiatria. As lotações incluem Natal (RN), Salvador (BA) e Recife (PE).>

Comando do Exército: Dispõe de duas vagas, sendo uma para nutricionista e outra para engenheiro de tecnologia militar nas áreas de engenharia civil e elétrica, ambas com lotação em Recife (PE) e João Pessoa (PB), respectivamente.>

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj): São 20 vagas para pesquisadores nas áreas de ciências humanas e sociais, educação, meio ambiente, história e museologia, com lotação em Recife (PE).>

Comando da Aeronáutica: Oferece sete vagas para tecnologistas nas áreas de meteorologia, sistemas e redes, tecnologia da informação, meios de rastreio, propulsores e carga útil, testes e lançamentos e sistemas de radar. As lotações estão concentradas em Alcântara (MA) e Parnamirim (RN).>

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA): Duas vagas para engenheiro de pesca, com lotação em Salvador (BA) e São Luís (MA).>

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA): São 10 vagas para engenheiro agrônomo, com uma vaga por estado nos seguintes: Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí.>

Agência Nacional de Mineração (ANM): São 21 vagas para técnico em atividades de mineração. As vagas estão divididas em três regiões: 8 para MA, PI, CE e RN; 8 para PB, PE, AL e SE; e 5 exclusivamente para a Bahia.>

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): Duas vagas para técnico em regulação de petróleo e derivados, com lotação em Salvador (BA).>

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel): Nove vagas para técnico em regulação de telecomunicações, com possibilidade de lotação em diversas cidades da região Nordeste.>

Coordenado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o CPNU 2 organiza os cargos em nove blocos temáticos. >

O concurso contempla também cargos de atuação nacional, cuja lotação poderá ocorrer em diferentes unidades da federação, conforme a necessidade dos órgãos públicos após a homologação do concurso. Isso significa que órgãos de atuação nacional, como o INSS, o Ministério da Defesa e a Agência Nacional de Mineração, que possuem unidades descentralizadas em praticamente todos os estados, poderão alocar parte de seus servidores aprovados no concurso em postos localizados na região Nordeste, mesmo que essas vagas específicas não estejam detalhadas no edital inicial por estado. A definição final dependerá das demandas operacionais de cada órgão após a homologação do concurso.>

Confira o cronograma:

Inscrições: de 2 a 20/7/2025>

Pagamento da taxa: até 21/7/2025>

Provas objetivas: 5/10/2025>

Divulgação do resultado da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025>

Envio de títulos: 13 a 19/11/2025>

Prova discursiva: 7/12/2025>

Procedimento de confirmação de cotas: 30/11 a 8/12/2025>