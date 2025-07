SANTA CATARINA

Governo restringe circulação de pitbulls e impõe castração a animais da raça; veja lei

Decreto limita acesso a espaços públicos e prevê multa para tutores que descumprirem as regras

Um decreto assinado pelo governador Jorginho Mello (PL) regulamenta a lei que impõe restrições à criação, comercialização e circulação de cães da raça pitbull e outras dez raças consideradas derivadas em Santa Catarina. A norma foi publicada nesta semana no Diário Oficial do Estado. >

As novas regras proíbem que esses animais circulem ou permaneçam em locais públicos com grande concentração de pessoas, como ruas, praças, parques, hospitais e escolas. A circulação só será permitida se o cão estiver com guia com enforcador, focinheira adequada e for conduzido por pessoa maior de 18 anos.>