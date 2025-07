SAIBA QUAIS

Itaú fecha agências bancárias em Salvador e transfere mais de 60 mil clientes

Um protesto foi realizado nesta terça-feira (8) em unidade da capital

Publicado em 8 de julho de 2025 às 16:10

O fechamento de três agências do Itaú em Salvador vai impactar cerca de 73 mil clientes da capital baiana. No último dia 25, a unidade de Brotas encerrou as atividades. Outras duas, localizadas nos bairros do Cabula e Imbuí, têm previsão de fechamento até o dia 16 de julho. Nesta terça-feira (8), bancários realizaram um protesto em frente à agência bancária do Imbuí, que fechará as portas após 25 anos de funcionamento no local. >

Inicialmente, o Sindicato dos Bancários da Bahia informou que 60 mil clientes seriam impactados com o fechamento das três agências. Porém, o número foi atualizado para 73 mil no final da tarde desta terça (8).>

A mobilização que ocorre em Salvador integra a programação do Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores do Itaú, marcado por protestos em diversas cidades brasileiras. Só neste ano, o banco encerrou as atividades de 130 agências no país. Assim como outros que promovem fechamentos de unidades, o Itaú justifica a ação pelo aumento de serviços bancários feitos por canais digitais. >

De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, dos 73 mil clientes das três agências do Itaú que serão fechadas em Salvador, cerca de 10 mil são beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). "São pessoas idosas, mais vulneráveis, que muitas vezes não têm acesso aos serviços em canais digitais. Uma das nossas maiores reivindicações está relacionada justamente à função social dos bancos", explica Luciana Dória, diretora da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe. >

Os clientes vinculados à agência do Itaú, localizada na rua das Codornas, serão transferidos para a unidade do banco em Itapuã, que fica a uma distância de 14 quilômetros. Segundo Luciana Dória, as novas unidades são cada vez mais distantes. "As agências mais próximas já receberam clientes de outras que também foram fechadas. Só no ano passado, cinco encerraram as atividades em Salvador", diz a diretora, que representa a Comissão Organizada dos Empregados do Itaú. >

Com o fechamento das três agências, restarão apenas 11 unidades na capital e outras 33 distribuídas em cidades do interior do estado. A reportagem entrou em contato com o Itaú, que não se posicionou sobre os fechamentos até esta publicação. O espaço segue aberto. >

Os 62 funcionários das agências de Brotas, Cabula e Imbuí ainda temem serem demitidos com os fechamentos. Apesar de o Itaú ter comunicado que eles serão realocados, muitos ainda não foram informados sobre em qual agência trabalharão. Entre janeiro de 2020 e junho deste ano, 344 funcionários do Itaú foram desligados na Bahia. >

Protestos

Nas últimas semanas, o CORREIO publicou uma série de matérias sobre os fechamentos de agências bancárias na Bahia. No interior do estado, moradores precisam cruzar distâncias de mais de 50 quilômetros para realizar operações presenciais porque as unidades fechadas, em muitos casos, são as únicas da cidade. Metade das cidades baianas não possui sequer uma agência bancária. Em cidades como Rio do Pires e Palmeiras, protestos foram realizados por moradores e funcionários. >

Enquanto isso, as empresas justificam os cortes de agências pela diminuição da demanda de serviços presenciais. Dados mais recentes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) revelam que, em 2023, sete a cada 10 transações bancárias foram feitas via celular no país. No ano passado, o Pix foi o meio de pagamento mais utilizado por brasileiros - foram 63,8 bilhões de transações só em 2024.>

Itaú Unibanco, Bradesco e Santander Brasil encerraram em conjunto as atividades de 856 agências no Brasil apenas no ano passado. Desde 2014, foram mais de cinco mil endereços extintos. Só o Bradesco fechou 380 agências em 2024. O banco privado passa por reestruturação para se manter rentável. "A nossa base de clientes cresceu em 2,1 milhões em 2024, e 99% das nossas transações foram feitas pelo digital”, disse Marcelo Noronha, CEO do Bradesco, em coletiva de imprensa em fevereiro deste ano.>