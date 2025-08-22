JUSTIÇA

Ex-prefeito baiano é condenado por improbidade administrativa e terá que devolver R$ 2,8 milhões

Otto Wagner de Magalhães (PCdoB) foi prefeito de Poções, no centro sul da Bahia

Millena Marques

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10:19

Otto Wagner de Magalhães Crédito: Reprodução/Facebook

A Justiça condenou o ex-prefeito de Poções, Otto Wagner de Magalhães (PCdoB), por improbidade administrativa. A decisão ocorre após pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA). O município está localizado no centro sul baiano.

A sentença impôs ao ex-gestor o ressarcimento integral de R$ 2.886.565,00 aos cofres municipais; o pagamento de multa civil no mesmo valor; a perda de eventual função pública após o trânsito em julgado; além da suspensão dos direitos políticos e da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de oito anos.

De acordo com a ação civil pública ajuizada pelo MP-BA, durante o mandato, entre 2013 e 2016, o ex-gestor autorizou de forma reiterada o pagamento de despesas sem respaldo legal, causando prejuízo milionário ao município.

Foram identificados ao menos 196 repasses irregulares, sob a rubrica de “adicional informado”, a servidores municipais, sem qualquer autorização da Câmara de Vereadores e em desacordo com a legislação.