Homem condenado por homicídio e roubo em dois estados é localizado no interior da Bahia

Somadas, as penas ultrapassam 12 anos de prisão

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 16:14

Polícia Civil
Polícia Civil localizou o homem na zona rural de Juazeiro Crédito: Ascom/PC-BA

Um homem de 38 anos, que era procurado pela Justiça de dois estados brasileiros, foi localizado e preso pela Polícia Civil da Bahia, na cidade de Juazeiro, na região norte da Bahia. Ele foi localizado na sexta-feira (5), após trabalho de investigação e inteligência que identificou o paradeiro do foragido em território baiano.

Contra o homem existiam três mandados de prisão em aberto, incluindo ordens para cumprimento definitivo de pena, segundo informações da Polícia Civil. O homem estava no povoado de Mandacaru, na zona rural de Juazeiro. 

As equipes policiais confirmaram que o indivíduo respondia a um processo por homicídio qualificado na comarca de Buíque, em Pernambuco, motivo pelo qual havia uma ordem de prisão preventiva decretada.

Além disso, constavam no sistema duas condenações transitadas em julgado expedidas pela Justiça de Mato Grosso, referentes a roubo qualificado e furto qualificado. Somadas, as penas impostas ultrapassam 12 anos de reclusão.

O homem foi conduzido à unidade policial para a formalização dos procedimentos de polícia judiciária e encontra-se custodiado e à disposição do Poder Judiciário para as medidas legais cabíveis. 

Participaram da ação equipes do Grupo de Apoio Técnico, Tático e Investigativo (GATTI-NORTE) da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), da 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Denarc), com apoio do Núcleo de Inteligência da 17ª Coorpin.

