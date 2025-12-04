Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Airbnb é condenado a pagar R$ 40 mil mensais a hóspede que ficou paraplégica em imóvel alugado

Quantia é para o custeio de despesas médico-hospitalares, medicamentos e cuidadores

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:55

Airbnb
Airbnb Crédito: Shutterstock

A plataforma de aluguel de residências Airbnb foi condenada a indenizar em R$ 40 mil uma cliente que ficou paraplégica após cair da sacada de um imóvel alugado pela empresa. Segundo decisão judicial, o valor será depositado mensalmente na conta da cliente para custear as despesas médico-hospitalares, medicamentos e cuidadores.

Vítima do acidente, a cliente em questão é uma brasileira que mora na Austrália. Ela estava de férias no Brasil e alugou um imóvel pelo Airbnb. Na varanda do espaço, ela se apoiou no parapeito e viu a estrutura se romper. Sem tempo para reação, ela caiu cerca de quatro metros e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mulher foi encaminhada para unidades de saúde antes de ser transferida para Brasília, onde passou por cirurgias. O laudo final constatou que ela teve "paraplegia completa", além de outras complicações de saúde que afetaram a bexiga e intestino. Ainda, foi diagnosticada com dores neuropáticas e limitação funcional permanente.

De maneira extrajudicial, a responsabilidade da plataforma foi reconhecida para o custeio da indenização do seguro. A ação de reparação de danos, no entanto, chegou a ser negada na 1ª instância antes do desembargador Roberto Freitas Filho determinar que a empresa deve pagar R$ 40 mil mensais a cliente.

Como argumento que sustentou a decisão, o desembargador apontou que há provas de sequelas graves e incapacidade de a vítima manter o próprio sustento, exigindo cuidados diários. Para o magistrado, esse quadro demonstra risco de dano grave ou de difícil reparação

Ele também afirmou não haver indícios, até o momento, de rompimento do nexo causal – especialmente porque a própria plataforma já havia reconhecido responsabilidade ao pagar o seguro de forma extrajudicial.

Por outro lado, observou que as despesas apresentadas com medicamentos e atendimento hospitalar não permitiam concluir se os valores reivindicados já tinham sido contemplados pelo seguro. Diante disso, decidiu reconhecer, por ora, apenas a obrigação de ressarcir as despesas mensais de tratamento e medicamentos que forem devidamente comprovadas.

Leia mais

Imagem - Saiba quais são os destinos mais procurados pelos turistas na Bahia

Saiba quais são os destinos mais procurados pelos turistas na Bahia

Imagem - Quer viajar no fim do ano? Veja quais datas evitar para economizar nas passagens

Quer viajar no fim do ano? Veja quais datas evitar para economizar nas passagens

Imagem - Confira os 10 destinos mais procurados para fim de ano; duas cidades baianas estão na lista

Confira os 10 destinos mais procurados para fim de ano; duas cidades baianas estão na lista

Mais recentes

Imagem - Exame toxicológico passa a ser obrigatório para tirar CNH das categorias A e B; entenda a mudança

Exame toxicológico passa a ser obrigatório para tirar CNH das categorias A e B; entenda a mudança
Imagem - Resultado da Timemania 2327, desta quinta-feira (4)

Resultado da Timemania 2327, desta quinta-feira (4)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2947, desta quinta-feira (4)

Resultado da Mega-Sena 2947, desta quinta-feira (4)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo
01

Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
02

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista
03

Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
04

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda